Germinal, storia tratta da un romanzo/ Al centro della storia le rivendicazioni degli operai

Molte delle storie che seguiamo in Tv e che finiscono per appassionarci, sia che si tratti di un film sia di una serie Tv, traggono spesso ispirazione da un libro, anche se spesso gli sceneggiatori introducono qualche variazione per renderlo più adatto al piccolo schermo. E’ il caso di “Germinal“, conosciuto anche come “Germinale“, la celebre opera di Emile Zola su cui si basa la nuova fiction in sei episodi che sarà trasmessa da Raitre.

A differenza di quanto accaduto nel testo, qui sarà posta particolare attenzione nei confronti di personaggi che erano nell’originale in secondo piano. Un focus ad hoc sarà quindi dedicato alle donne, fondamentali nel sostegno ai propri compagni di vita Il cast è composto prevalentemente da attori francesi, a cui si affiancano due nostri connazionali Valeria Cavalli e Stefano Cassetti.

Germinal: un romanzo che ha fatto la storia

La storia è ambientata nella seconda metà dell’800 in Francia e ha per protagonista Etienne Lantier, un personaggio dalla penna di Zola che, nonostante la giovane età, aveva poco da invidiare agli altri in quanto a carattere. Il ragazzo, infatti, arriva a schiaffeggiare il suo capo e si trasferisce così a Montsou. Qui trova lavoro in una miniera, dove si trova di fronte a una realtà amarissima: tutti i lavoratori vengono sfruttati e costretti a subire condizioni umilianti.

Ad aggravare ulteriormente la situazione c’è la decisione dei gestori della miniera, che arrivano a dare un taglio drastico ai salari. Etienne, però, non accetta passivamente la situazione e invita i colleghi a protestare. Non manca nella serie anche un filone romantico, che emerge nel momento in cui lui fa la conoscenza di Catherine. Anche in questo caso, però, deve vedersela con un rivale.

