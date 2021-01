Gernot Langes-Swarovski è morto/ Magnate dei cristalli aveva 77 anni “grave malattia”

E’ morto all’età di 77 anni Gernot Langes-Swarovski, pronipote del fondatore del celebre marchio di gioielli Daniel Swarovski nonché magnate dei cristalli. L’annuncio della sua dipartita è arrivato dalla stessa compagnia, divenuta negli anni un brand a livello globale e di cui lui stesso è stato socio amministratore per 35 anni. La morte, spiega la compagnia come riportato dal quotidiano La Stampa, sarebbe sopraggiunta “dopo una lunga lotta con una grave malattia e alla presenza degli affetti più cari”. Langes-Swarovski era considerato uno dei maggiori imprenditori austriaci e proprio grazie alla sua guida l’azienda divenne una vera e propria multinazionale riconosciuta a livello mondiale.

Fu così che la nota compagnia aprì il suo primo negozio a Londra agli inizi degli anni Ottanta e ad oggi conta sedi in 170 Paesi. Proprio per i suoi meriti Gernot ottenne la Croce al merito austriaca e l’Anello del Tirolo, considerata la più alta onorificenza dello stato federale. Nei tre decenni nei quali è stato alla guida, l’azienda ha ottenuto i suoi maggiori successi.

GERNOT LANGES-SWAROVSKI È MORTO A 77 ANNI

Gernot Langes-Swarovski, classe 1943, era giovanissimo quando entrò nell’azienda di famiglia, intorno alla metà degli anni Sessanta prima come socio accomandante e poi come amministratore delegato. Era il 1974 quando Gernot Langes-Swarovski decise di assumere la gestione della compagnia. Quello fu l’anno più buio per l’azienda in quanto registrò un vero e proprio crollo nelle vendite per via allo shock del prezzo del petrolio. L’imprenditore coinvolse circa duecento membri della famiglia insieme a Christian Schwemberger-Swarovski e ai fratelli Helmut e Gerhard Swarovski. Da quel momento iniziarono ad essere registrati i suoi maggiori successi: nel 1979 iniziò a produrre figure in cristallo Swarovski e negli anni Ottanta rilevò la catena di gioielli Zale, negli Stati Uniti, con migliaia di negozi, ed aprì il primo punto vendita a New York. Nel 1995 fu inaugurato il Museum Kristallwelten a Wattens mengtre nel 2002 decise di trasferire le sue funzioni nel gruppo al figlio Markus prima di ritirarsi dalla vita pubblica.



