Gerò Carraro, ex marito Simona Ventura/ Stefano Bettarini: “Ci ha messo contro…”

Gerò Carraro non ha mai riscosso grande successo agli occhi dell‘ex marito di Simona Ventura: possiamo dirlo solo in seguito alla loro separazione, che ha spinto poi la conduttrice fra le braccia di Giovanni Terzi. “Ci ha messi contro, in un certo qual modo… il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva… Una persona deve entrare in punta di piedi… deve voler bene ai figli non suoi come se lo fossero”, ha dichiarato Stefano Bettarini a Rivelo, dove sarà ospite per la puntata in onda su Real Time nel prime-time di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Secondo il Betta, l’attrito costante fra lui e Gerò avrebbe influito in modo negativo anche sul suo rapporto con Super Simo. Non di meno, sarebbe stato proprio questo dettaglio a rendere impossibile che la famiglia allargata che i due ex coniugi hanno formato, riuscisse davvero a decollare. Per ora non sono note delle risposte da parte di Gerò: le accuse di Stefano forse sono troppo recenti per sperare in una sua reazione. Da quanto scopriamo grazie ai social, ha reso però privato il suo profilo Instagram: che sia un modo per tenere lontano qualsiasi tipo di critica?

Gerò Carraro, ex marito Simona Ventura: perchè è finita la relazione?

Gerò Carraro e Simona Ventura non stanno più insieme da qualche tempo e non è ancora ben chiaro il motivo della fine della loro relazione. Intanto lei ha trovato in Giovanni Terzi un nuovo spiraglio, una bella sorpresa se si considera che in seguito alla frattura con Carraro temeva di dover rimanere da sola. “Pochissimi alla mia età hanno la fortuna di incontrare una persona che faccia loro cambiare idea. Io ho incontrato un uomo meraviglioso che mi ha ripagato di delusioni e sofferenze del passato”, ha detto la Ventura al settimanale Chi. Non si tratta certo di una spiegazione su quanto accaduto fra lei e Gerò, ma forse leggendo fra le righe si può intuire che cosa sia andato storto fra loro. Terzi di contro ha sottolineato di recente, tramite Gente, che la nascita della relazione fra lui e la Ventura non è strettamente collegato con la fine del rapporto fra la sua futura moglie e il figlio di Nicola Carraro. Di recente in effetti si è parlato di tradimento, ma più che altro dell’ipotesi che Gerò avesse tradito la conduttrice. “La relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perchè io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto”, ha dichiarato la presentatrice al settimanale Oggi. All’epoca tuttavia, lo stesso Carraro ha deciso di negare tutto grazie a Novella 2000: “Io e Laura insieme quando stavo con Simona? Questa è una balla grande come una casa”.

