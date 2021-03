Gero Natale lascia Uomini e Donne?/ Samantha Curcio propone un’esterna e…

Colpo di scena a Uomini e donne nella puntata in onda oggi e che ha dato il via alla nuova settimana del programma di Maria De Filippi. Dopo l’addio di Giancarlo e Alessandra che hanno deciso di lasciare insieme il programma per vivere senza pressioni il sentimento nato sotto le telecamere, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Gero Natale, il cavaliere siciliano che annuncia di non sentirsi pronto per affrontare con leggerezza l’avventura. Gero ammette di non essere ancora predisposto a tuffarsi in nuove conoscenze. “Esco da una delusione sentimentale e non nasconde di pensarci a volte. Del resto siamo umani. Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni”, ammette il cavaliere le cui parole, però, spiazzano Samantha Curcio.

La proposta di Samantha Curcio per Gero Natale

Dopo aver ascoltato le parole di Gero Natale, Samantha Curcio ammette di essere interessata a lui e di aver chiesto alla redazione di poterlo conoscere. “Visto che questo è il tuo ultimo giorno, ho trovato il coraggio di dirtelo. Sto capendo il suo stato d’animo e il feeling che ho notato nei nostri sguardi credo che l’abbi notato anche lui. Mi incuriosisce perchè mi sembra di capirlo anche con uno sguardo, ma se in questo momento pensi di voler stare da solo, va bene”, afferma la tronista. Gianni Sperti prova a convincerlo a restare e Tina Cipollari aggiunge: “Ma questa ragazza ti ha lasciato?”. Alla risposta affermativa del cavaliere, la bionda opinionista di lascia andare ad una battuta. “Ma chi è questa matta?“, conclude Tina.

