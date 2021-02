Gero Natale, Uomini e Donne/ Chiude con Claudia e Licia: “Hanno dei figli e…”

Gero Natale, l’affascinante cavaliere siciliano che ha scatenato l’entusiasmo delle donne del parterre del trono over con il suo arrivo, dopo il confronto tra Sabina e Claudio, si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con le donne che sta conoscendo. Il cavaliere, seduto di fronte a Licia e Claudia, annuncia la propria decisione di chiudere con entrambe. “Ho riflettuto molto sul loro storico. Loro hanno dei figli e un passato che io tra l’altro non conosco. Accanto a me vorrei una una donna con cui costruire un percorso“, spiega Gero che non ha ancora avuto dei figli. “Pensateci bene perchè io avevo dei figli anche prima”, ribatte Claudia che poi svela di aver già riferito alla redazione l’intenzione di chiudere. “Non ha senso puntare il dito contro qualcuno che tu non conosci. Non c’è stato proprio modo di conoscersi”, aggiunge Licia.

GERO NATALE, LA FRASE SUI FIGLI SCATENA LA BUFERA

Le parole di Gero Natale scatenano i commenti dello studio di Uomini e Donne. “Alla base c’è il mancato interesse nei loro confronti. La prossima volta scegli di uscire con donne single e che non hanno avuto figli”, aggiunge Tina Cipollari. La decisione di Gero non piace neanche a Gianni Sperti. “Tu non hai avuto figli, ma se in futuro tu dovessi averne uno, ti auguro di non incontrare mai una donna che ti rifiuti perchè hai già un figlio“, aggiunge l’ex ballerino. Discorso diverso, invece, con Laura che, con Gero, condivide lo stesso percorso di vita. “Anch’io non ho avuto figli e capisco ciò che dice. Può capitare di innamorarsi di una persona che ha avuto dei figli, ma inizialmente si spera di trovare una persona con cui costruire qualcosa”, dice la dama.



