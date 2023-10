Gero Natale, Uomini e Donne/ La frequentazione con Angelica finisce ancora? Lui…

Gero Natale e Angelica ci riprovano

Il parterre del trono over di Uomini e Donne, in questa nuova stagione, si è in parte rinnovato. In trasmissione, infatti, sono tornati protagonisti del passato come Gero Natale, ma sono arrivate anche nuove dame con la bellissima Angelica che, sin dalle prime settimane, ha scelto di uscire proprio con il 39enne siciliano. Una breve conoscenza, la loro, per scelta di Gero che, di fronte all’intraprendenza di Angelica ha deciso di fare un passo indietro chiudendo il rapporto. Angelica, però, non ha mai negato il proprio interesse al punto da non essere uscita con nessun altro cavaliere.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, così, dopo la chiusura, da parte di Gero, dell’ennesima frequentazione, ha deciso di fare un ultimo tentativo riuscendo, così, a convincere Gero a darle un’altra possibilità. Come sarà andata tra i due?

Gero Natale e Angelica: a Uomini e Donne chiudono ancora

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il nuovo appuntamento tra Gero Natale e Angelica non è andato nel migliore dei modi. Se lei appare visibilmente interessata, il cavaliere ha deciso di chiudere ancora la frequentazione. Tra i due, dunque, non è scattata la famosa scintilla, almeno da parte del 39enne siciliano che vorrebbe procedere nella conoscenza senza fretta. Secondo Gero, invece, Angelica brucerebbe le tappe.

Una decisione, quella del cavaliere, che il pubblico si aspettava non avendo creduto al reale interesse di Gero nei confronti di Angelica. Quest’ultima deciderà di lasciare la trasmissione non provando interesse per nessun altro cavaliere o proverà a mettersi nuovamente in gioco?

