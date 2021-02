Gero Natale, Uomini e Donne/ Sei donne per lui, Gemma Galgani apprezza…

Calogero Natale, detto Gero, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si accomoda al centro dello studio avendo davanti ben sei donne. Tra quelle presenti nel parterre femminile, il 36enne cavaliere ha sentito Carmen una sola volta e Claudia con cui ha bevuto qualcosa al termine della scuorsa puntata. Gero ammette di voler continuare solo a conoscere Claudia che, tuttavia, si lamenta del suo atteggiamento. “Prende poco l’iniziativa nel senso che risponde solo se lo chiamo o lo cerco io”, spiega Claudia. Gero conferma spiegando, però, di essere fatto così e di non voler bruciare le tappe. “Ho gusti molto difficili”, afferma il cavaliere che poi conosce altre quattro signore che hanno chiamato la redazione esclusivamente per conoscere lui.

GEMMA GALGANI APPREZZA GERO NATALE

Il fascino mediterraneo di Gero Natale conquista anche Gemma Galgani che riconoscere la bellezza e il fascino del nuovo cavaliere. “Non c’è niente di male nel dire che è un bel ragazzo. Anche Davide è un bel ragazzo“, spiega Gemma Galgani che poi chiede a Gero l’età scatenando i commenti di Tina Cipollari. “Gemma ha detto magari ci fosse un’altra sedia”, ha svelato la bionda opinionista. “Ma era una battuta“, commenta Gemma. Tina Cipollari, però, continua a stuzzicare Gemma. “Per lei dai 20 ai 40 vanno bene”, aggiunge. Maria De Filippi poi annuncia l’ingresso di quattro nuove dame per Gero che sceglie di tenerne solo due. “Ho gusti molto difficili”, confessa il cavaliere.



