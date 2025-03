Gerolamo Cangiano, chi è il compagno di Denny Mendez: la carriera politica

Oggi pomeriggio, giovedì 13 marzo 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; tra gli ospiti nel salotto di Caterina Balivo troviamo anche Denny Mendez, che sul fronte sentimentale sta vivendo un periodo d’oro iniziato lo scorso anno. L’attrice e modella, dopo la fine della precedente decennale relazione con l’ex compagno Oscar Generale, produttore cinematografico, dal quale ha avuto la figlia India Nayara nel 2016, ora ha ritrovato l’amore al fianco di Gerolamo Cangiano.

Ma chi è il nuovo compagno di Denny Mendez? Gerolamo Cangiano, spesso soprannominato anche Gimmi, è un nome conosciuto nel mondo della politica. Nato a Genova nel 1981 da una famiglia di origini casertane, è cresciuto proprio nella provincia campana; dopo il percorso di studi è diventato docente di diritto ed economia e vanta una lunga carriera politica, iniziata nel 1994 da adolescente nel Fronte della Gioventù. Nel 2013 è entrato in Fratelli d’Italia, di cui è diventato coordinatore regionale in Campania nel 2018 e successivamente deputato alla Camera dal 2022.

Gerolamo Cangiano e il primo incontro con Denny Mendez: “Un fulmine a ciel sereno“

Per quanto riguarda la vita privata di Gerolamo Cangiano, compagno di Denny Mendez, sappiamo che in passato è stato sposato e ha due figli. Ai microfoni del settimanale Gente, in riferimento all’ex moglie, il politico aveva raccontato com’è cambiata la sua vita: “Ho condiviso con Renata, donna splendida e mamma eccezionale, quasi venti anni della mia vita: c’è stata nelle tappe più importanti del mio percorso e mi ha regalato i miei due gioielli“.

Successivamente ha avuto una breve storia d’amore con Valeria Marini, per poi intrecciare una relazione con Denny Mendez dallo scorso anno. Tra i due è stato amore a prima vista, come ha raccontato lui a Gente: “Durante un evento di beneficenza, ho visto e conosciuto Denny. È stato un fulmine a cielo sereno nella tranquillità di una vita che stavo imparando a reinventare nella quotidianità delle piccole cose“. Dopo un lungo periodo di lontananza, la coppia si è ritrovata e non si è mai più lasciata: “L’ho rivista dopo quattro mesi da quella prima volta. E non l’ho più lasciata scappare. Stiamo bene insieme. Ridiamo sempre. Ci divertiamo“.

