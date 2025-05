Gerri 2 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della fiction di Rai1 con Giulio Beranek

Gerri 2 si farà, ci sarà una seconda stagione della fiction di Rai1 con protagonista Giulio Beranek? Al momento in cui scriviamo non c’è nessuna conferma ufficiale, tutto tace sia da parte della Rai che dalla casa di produzione che per quanto riguarda gli attori del cast principali e no. Tuttavia ci sono più elementi che lasciano presupporre con (quasi) certezza che Gerri 2 si farà. Innanzitutto gli ascolti, il finale apertissimo della prima stagione che si concluderà stasera, i romanzi ancora disponibili di Giorgia Lepore da cui è tratta e non solo.

Anticipazioni FBI Most Wanted 6, puntata 2 giugno 2025/ La sorella di Nina chiede un grande favore

Per quanto riguarda gli ascolti di Gerri, fiction di Rai1 seppure in calo, sono stati ottimi. La prima puntata, andata in onda il 5 maggio 2025, ha raggiunto il 20.09% di share, la seconda è scesa a 19% con 3.220.000 spettatori ma ha comunque battuto la prima puntata dell’Isola dei famosi e la curiosità per una nuova edizione totalmente rinnovata con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura opinionista che si è fermate a 2.049.000 spettatori con uno share del 17.5%. La terza è scesa ulteriormente al 17.7% di share con 3.024.000 spettatori. Numeri tuttavia più che buoni che non dovrebbero essere un ostacolo ad una seconda stagione. E dunque dal punto di vista degli ascolti ed in attesa del risultato della puntata di questa sera non sembra esserci dubbi che Gerri 2 si farà.

Anticipazioni Doc remake americano, puntata 27 maggio 2025/ Amy Larsen vuole ricostruire i suoi ricordi

Gerri 2 si farà? E quando torna in onda? Anticipazioni e possibili cambiamenti nel cast

Non solo gli ottimi ascolti, Gerri si è concluso con un finale aperto che lascia presupporre una seguito, seguito che è già narrato e disponibile nei restanti romanzi di Giorgia Lepore dal titolo Il compimento è la pioggia e Forse è così che si diventa uomini. Tuttavia c’è anche un altro elemento, per nulla secondario, che lascia ben sperare che Gerri 2 si farà, la fiction di Rai1 ha stupito positivamente il pubblico di Rai1. Il protagonista principale, l’ispettore Gennaro Esposito è un figura complessa e piena di sfumature, scontroso sfuggente e con un passato che lo attanaglia che lo discosta dall’eroe senza macchia e senza paura di molti altri protagonisti di fiction.

Don Matteo 15 si farà: anticipazioni e quando va in onda nuova stagione/ Cast tra addii, ritorni e new entry

A dargli il volto, poi, è un attore poco noto, Giulio Beranek, che solo dopo una lunghissima gavetta ha avuto il suo primo ruolo da protagonista, a cui ha dato corpo ed anima. Ed infatti i commenti sulla fiction e sul personaggio e sull’attore protagonista sono stati tutti ampiamente positivi. Per tutti questi motivi, come sottolineano anche altri siti, non sembrano esserci subbi che Gerri 2 si farà, quando andrà in onda? È presto per dirlo e tutto dipenderà dall’inizio delle riprese e da altri aspetti ma si può ipotizzare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Dubbi, invece, restano sul cast, se verrà confermato totalmente o se invece, ad eccezione dei due protagonisti, (Beranek e Valentina Romani che impersona la viceispettrice Lea Coen) verrà rinnovato.