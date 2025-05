Gerri, anticipazioni seconda puntata 12 maggio 2025

Gerri, la nuova fiction di Raiuno con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romana, torna in onda lunedì 12 maggio, con la seconda puntata. La fiction, ambientata totalmente in Puglia nelle città di Bisceglie, Trani, Molfetta, Barletta, Minervino e Andria. Come svelano le anticipazioni, nella seconda puntata, Gabriele Esposito, da tutti conosciuto come Gerri, e Lea, saranno sempre più vicini anche grazie all’atmosfera. I due colleghi, tuttavia, saranno impegnati anche in una nuova indagine, particolarmente complessa perché coinvolta una loro collega di cui si sono perse totalmente le tracce.

Il passato di Gerri, nel frattempo, continuerà ad essere al centro della trama. Nel corso della seconda puntata, Alfredo Marinetti, dirigente della Terza Sezione e capo di Gerri, continuerà ad indagare per scoprire dettagli della vita del suo ispettore.

Gerri: un nuovo casa su cui indagare

Le anticipazioni della seconda puntata di Gerri svelano che, durante la notte di Natale, gli unici rimasti in questura sono Gerri e Lea. I due ricevono una segnalazione su alcuni colpi di arma da fuoco partiti in un deposito dove si recano per capire cosa possa essere successo. Qui scoprono che, a sparare, è stata l’arma di una loto collega di cui si sono perse le tracce. I due poliziotti cominciano ad indagare e scoprono l’esistenza di Villa del Possibile, una struttura che accoglie donne in difficoltà e che nasconde loschi traffici.

Marinetti, nel frattempo, continua ad avere sospetti su Gerri e continua ad indagare sul suo passato anche grazie all’aiuto della vicequestore Giovanna Aquarica. Ancora ignaro della situazione, Esposito continua a dedicarsi al lavoro ma, un giorno, complice anche la magica atmosfera natalizia di Trani, si avvicina sempre di più a Lea con cui il feeling sembra destinato ad evolversi e a dare vita ad un rapporto diverso da quello tipicamente professionale.