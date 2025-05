Anticipazioni Gerri, fiction di Rai1 come finisce tra Gerri e Lea? Valentina Romani lancia lo spoiler

Al centro delle trame della fiction di Rai1 con protagonista Giulio Barenek e Valentina Romani non ci sono solo le indagini e drammatici casi di cronaca nera ma anche l’oscuro e misterioso passato di Gerri e soprattutto il suo rapporto con le donne. L’ispettore nato dalla penna di Giorgia Lepore da una parte ne è attratto ed un vero e proprio donnaiolo ma dall’altra ha paura di affezionarsi troppo e innamorarsi e per questo le ha sempre tenute ad una certa distanza tutte tranne la vice ispettrice Lea Coen.

Nella seconda puntata però tutto ha preso una piega inaspettata, tra Gerri e Lea è scoccato un bacio ed i due sono finiti a letto insieme: “Non dormivo così sereno accanto a qualcuno praticamente da mai” gli ha confessato l’ispettore mentre la Coen prima ha replicato con una battuta: “Praticamente sono un sonnifero.” e poi facendosi seria ha confessato che anche lei prova un forte sentimento nei suoi confronti. Come finisce tra Gerri e Lea? Cosa succederà nell’ultima puntata della fiction di Rai1 in onda lunedì 26 maggio 2025? Delle anticipazioni le ha fornite l’attrice attraverso i suoi profili social.

Finirà tutto liscio tra l’ispettore e la sua vice? Come finisce tra Gerri e Lea nella fiction di Rai1? Quel che è certo è che anche la serie tv di Rai1, così come tutte le altre produzioni Rai, sarà piena di imprevisti ed equivoci. Nelle scorse ore, infatti, l’attrice Valentina Romani che dà il volto a Lea Coen ha lanciato delle piccole anticipazioni Gerri fiction di Rai1, senza sbilanciarsi troppo ha ammesso che: “Ci sarà un colpo di scena.” Cosa accadrà?

Nel frattempo l’attrice già volto di altre fiction come Mare Fuori e La Porta Rossa ha rilasciato un’intervista a TvBlog in cui ha tratteggiato meglio il suo personaggio della viceispettrice Lea Coen: “È una donna che porta sullo schermo un’indipendenza, non è al servizio di un uomo.” Lea è una persona estremamente lucida e razionale, forse anche un po’ superficiale all’inizio, eppure non riesce a non farsi trasportare dai casi su cui indaga e dal passato di Gerri.