Gerry Cardinale al compleanno di Jennifer Lopez/ Video, perchè il presidente Milan era alla festa?

Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, figura che fino ad oggi i rossoneri non sembrano amare particolarmente alla luce delle numerose proteste degli ultimi mesi, è stato avvistato al compleanno di Jennifer Lopez. La superstar americana, come fatto notare dal Corriere della Sera attraverso il suo sito web, ha festeggiato di recente il suo 54esimo compleanno e per l’occasione ha raccontato qualche dettaglio della festa attraverso la newsletter dedicata ai fan: «Grazie per l’affetto che mi date. Ben (Ben Affleck, il marito ndr) ha organizzato la festa nella nostra nuova casa insieme ai famigliari e agli amici più stretti. È stato un giorno perfetto, un giorno magnifico per un party in piscina».

Amici, Giuseppe Giofré paparazzato con Jennifer Lopez/ Cosa cambia dopo la lite

Nella nuova super villa di Beverly Hills, acquistata di recente per circa 60 milioni di dollari, una reggia da 5.000 metri quadrati, con 12 camere, una palestra, una sala cinema, un ring per gli incontri di boxe, e molto altro, Jennifer Lopez ha dato vita a danze e balli sfrenati, regalando uno show davvero memorabile. Ad un certo punto, nelle immagini dei vari festeggiamenti, è spuntato anche Gerry Cardinale, il proprietario del Milan.

Jennifer Lopez gelosa di Jennifer Garner?/ Regole ferree per Ben Affleck: "A casa subito dopo le riprese"

GERRY CARDINALE AL COMPLEANNO DI JENNIFER LOPEZ: L’INVESTIMENTO DA 100 MILIONI

La domanda sorge quindi spontanea: come mai si trovava al party di J. Lo.? Il quotidiano di via Solferino ricorda come il club meneghino sia attualmente impegnato nella tournée estiva negli Stati Uniti, e due giorni fa ha giocato a Las Vegas contro il Barcellona perdendo con il risultato di una rete a zero.

Il numero uno del fondo Redbird ha spiegato di aver recentemente ampliato i propri investimenti nel mondo dell’intrattenimento, con un finanziamento da 100 milioni di dollari ad Artists Equity, casa di produzione creata proprio da Ben Affleck insieme all’amico Matt Damon, e che ha dato vita al film acclamato dalla critica «Air-la storia del grande salto», incentrato sulle famose scarpe di Michael Jordan. Evidentemente Ben Affleck ha voluto essere riconoscente nei confronti di Gerry Cardinale, convincendo la moglie ad invitarlo per il suo compleanno. Qui il video della festa con il patron del Milan e Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez, la porta della palestra non si apre e s'infuria/ E all'uscita insulta i paparazzi: il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA