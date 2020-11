Gerry Longo “Mi hanno rubato le protesi oculari “/ L’ex concorrente cieco del GF..

Brutto risveglio per Gerry Longo, ex concorrente non vedente del Grande Fratello, che ha subito un furto che lo ha colpito non solo nei valori ma anche nella sua vita di tutti i giorni. Sono molti i fan che ricordano con affetto la partecipazione di Gerry alla nona edizione del reality di Canale5 e adesso sono gli stessi che insieme a lui si indignano per un atto vile di questo tipo, ma cosa è successo di preciso? Quello subito da Gerry Longo non è furto normale perché il gieffino non solo ha dovuto dire addio ai suoi soldi e alle sue cose di valore ma anche alle sue protesi oculari, e adesso ha affidato al Messaggero il suo sfogo dopo quello che è successo mercoledì scorso nella sua abitazione di Roma, zona Giulio Agricola.

Gerry Longo “Mi hanno rubato le protesi oculari “

In particolare, Gerry Longo ha raccontato: “Mi hanno rubato tutto: i gettoni d’oro vinti al Grande fratello, la televisione, pure le protesi oculari. E non contenti si sono bevuti un caffè e un succo di frutta”. Abbiamo perso la dignità, non mi sento protetto da niente e da nessuno […] Quando una persona non vede, il mondo fuori casa ti appare ostile: gli ostacoli, i trasporti, non hai il controllo dell’ambiente esterno. Invece la casa è un guscio, un nido, la tua zona protetta. Invece, tornando dalla Calabria dove ero stato 2 giorni per trovare mia madre che era stata operata, ho vissuto questa terribile esperienza: la porta l’avevo chiusa bene, è blindata ma nel mio palazzo non ci sono telecamere.



