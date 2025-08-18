Tutto su Gerry Manzoli, il marito di Nada. Dal loro primo incontro in camerino al sodalizio artistico con la cantante: "Senza di lui..."

Chi è Gerry Manzoli, storico marito e punto fermo nella vita di Nada: “Senza di lui avrei fatto meno di ciò che ho fatto”

Nada e suo marito Gerry Manzoli si sono sposati nel lontano 1973 e oggi sono ancora felici più che mai, l’uno al fianco dell’altra. Insieme hanno una figlia di nome Carlotta, che ha ripercorso le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo dove lavora come direttrice di produzione. Gerry Manzoli, come paroliere ha realizzato diversi testi della moglie tra cui Amore disperato, Ti stringerò e Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me.

Il classe 1941 ha ricoperto un ruolo fondamentale nello sviluppo della carriera di Nada, come ha ricordato la stessa in una intervista del Corriere della Sera: “Gerry si è dedicato totalmente a me. Io sono pigra, se non ci fosse stato lui a spingermi, avrei fatto molto meno di quello che ho fatto”. Parole al miele per il marito, che l’ha sempre sostenuta e supportata in ogni momento.

Nada, dal primo incontro con il marito Gerry al sodalizio artistico

In diverse altre interviste, la cantante aveva parlato in termini lusinghieri dello storico compagno, descrivendolo come un uomo a modo ed equilibrato. “Mio marito è dolce, tranquillo, quello che mi stimola togliendomi dalla mia innata pigrizia e il nostro è un rapporto d’amore e di grande rispetto. Siamo stati fortunati”, ha detto Nada.

Sul loro primo incontro, si vocifera da tempo che avvenne in camerino durante un servizio fotografico. Pare che fu lui ad avvicinarsi per la prima volta, dando vita ad un incontro spontaneo e magico. L’alchimia artistica e sentimentale ha portato i due a proficue collaborare e nell’album del 1992, L’Anime nere, Gerardo Manzoli figura anche come co-autore del disco.

