Gerry Scotti a Rudy Zerbi “Hai solo l’occhio lungo…”/ Poi il ballo “hot” sul tavolo

È cominciata subito col botto la nuova puntata di Tu sì que vales. Tutto merito della coppia di ballerini colombiano, che hanno “incendiato” lo studio con la loro performance super sexy. Rudy Zerbi non ha nascosto tutto il suo apprezzamento, in particolare per la ballerina; infatti, ha seguito con molta attenzione l’esibizione. Maria De Filippi lo ha subito rimarcato ai protagonisti, consapevole di non suscitare alcun imbarazzo nel collega giudice, che invece è stato protagonista di un simpatico siparietto a sorpresa con Gerry Scotti.

Amici 2022, Samu vince lo stage/ Zerbi sfida Federica: "Mi piaci, ma..."

“C’è una giuria seria che ha apprezzato la danza, poi c’è un elemento che urlava appena sei comparsa. Non ha visto nulla di quello che avete fatto insieme. Ha visto solo te e ha perso la testa”, ha rimarcato Maria De Filippi su Rudy Zerby a Tu si que vales.

LA BATTUTA DI GERRY SCOTTI A RUDY ZERBI

“È che io ho l’occhio lungo del talento”, si è giustificato Rudy Zerbi. “Tu c’hai solo l’occhio lungo, è meglio che glielo dici alla signorina”, la battuta di Gerry Scotti a Tu si que vales. Poi hanno chiesto se il ballerino fosse il marito. Quando la ballerina colombiana ha negato, Rudy Zerbi si è subito lanciato: “Allora vales”. Divertente anche il momento in cui Rudy Zerbi è salito sul tavolino dove si erano esibiti i concorrenti per provare a riprodurre la stessa performance, fallendo miseramente. “Io e te facciamo una merenda”, hanno scherzato i due giudici.

Amici 2022, Piccolo G e Andre contro Tommy Dali/ "Come si spiega il suo successo?"

LEGGI ANCHE:

Amici 2022: Niveo, Andre e Tommy Dali in sfida/ Eliminati? Rudy Zerbi piange

© RIPRODUZIONE RISERVATA