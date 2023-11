Gerry Scotti al posto del Grande Fratello?/ Al via Io Canto e Signorini trema: come cambierebbe il palinsesto

Gerry Scotti sarebbe pronto a “prendere il posto” del Grande Fratello con Io Canto Generation

Dalle ultime indiscrezioni, sembra che gli appuntamenti serali con il Grande Fratello saranno ridotti prima del previsto. Secondo quanto riferisce il sito di Davide Maggio, la nuova edizione di Io Canto, il talent show condotto da Gerry Scotti, dovrebbe partire già da giovedì 16 novembre in prima serata su Canale 5. Inizialmente, il ritorno di Io Canto era previsto per domenica 22 ottobre, ma i vertici di Mediaset avevano deciso di aspettare ed estendere le puntate dello speciale “Caduta Libera – I Migliori”. Allo stesso modo, lo spazio televisivo di domenica 5 novembre è stato occupato da Terra Amara.

Così sembrava plausibile che Io Canto Generation venisse spostato all’8 novembre, ma a quanto pare andrà in onda dal 9 novembre, di giovedì sera. Un cambiamento che inciderebbe proprio sul Grande Fratello, con un taglio di slot settimanali. La notizia era già nell’aria e ora questa possibilità di ridimensionamento sembra diventare sempre più concreta e immediata.

Aria di cambiamenti nei palinsesti di Mediaset: che fine fa il Grande Fratello?

Ricordiamo poi che a dicembre ci sarà anche il ritorno su Canale 5, in prima serata, di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio con Zelig. E anche in questo caso il Grande Fratello rischia nuovamente di essere spostato. Dunque, in attesa delle ufficializzazioni di rito si cerca di comprendere quale sarà la nuova collocazione per Alfonso Signorini, che fino a questo momento, forse, non è riuscito a soddisfare le aspettative in termini di ascolti.

Il Grande Fratello, quest’anno, sembra aver perso un po’ di appeal ed è dunque probabile, nel contesto di una tv commerciale, una collocazione ‘diversa’, per lasciare spazio ad altri programmi. Proprio in questo senso vanno considerati Io Canto Generation di Gerry Scotti e Zelig di Bisio e Vanessa Incontrada, in arrivo a dicembre.

