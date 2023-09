Gerry Scotti al posto di Amadeus, a Sanremo 2025?/ Il messaggio sibillino

Sanremo 2024, Amadeus e Gerry Scotti avviano le trattative per una collaborazione, anche in vista di Sanremo 2025: i sospetti

Gerry Scotti e Amadeus infiammano il toto nomi sui protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2024 e al contempo sollevano un’ipotesi su Sanremo 2025. Relativamente a un carosello di immagini pubblicate online, che vede Amadeus lasciarsi intrattenere dalla vicinanza di Gerry Scotti, si sollevano i sospetti generali dell’occhio pubblico; che il primo voglia farsi affiancare dal secondo come co-conduttore a Sanremo 2024 e/o che il primo conduttore voglia abdicare in favore del collega al futuro Festival di Sanremo 2025, cedendo così il ruolo di direttore artistico e conduttore della kermesse dedicata alla musica italiana.

E in un nuovo video postato online, Gerry Scotti rincara la dose del mistero sulla vicinanza ad Amadeus in vista del Festival: “A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?”, si chiede il conduttore Scotti, alimentando i sospetti che lo vogliono al timone del Festival.

E nel post lui tagga l’amico collega Amadeus: “Scusa ho dovuto dirlo”. In video poi spiega: “Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme”.

Il mistero s’infittisce

“Ho deciso di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti?” continua Gerry Scotti, nell’intento di dare una spiegazione alla sequenza fotografica che li ritrae insieme e che dà vita ai sospetti nel web: “Partiamo da questa foto lui mi dice ‘mi sveglio sempre con questo dolorino al braccio’, del resto lui è pieno di dolori, si vede anche da come si muove, ma chi non ce l’ha alla nostra età. Qui nella seconda mi sta chiedendo ‘quanto hai di colesterolo’? Gli ho detto 180, ma non so se è vero. La terza è troppo facile: lui da buon interista mi ricorda tutte le sconfitte del Milan, ma quest’anno è un’altra cosa. Ci voleva tanto a chiederlo?”.

E non manca il commento di Amadeus, che é altrettanto allusivo sui Festival di Sanremo 2024 e Sanremo 2025: “Perché hai raccontato quello che ci siamo detti?”, un messaggio a con tanto di tre emoticon che ridono, e Scotti replica sibillino “me l’hanno chiesto in tanti… ho dovuto!”. Insomma, potrebbero esservi delle trattative in corso tra i due volti TV per dei ruoli da coprire al Festival di Sanremo.

E, intanto, LDA non figura nello spoiler degli artisti attesi ai Tim Music Awards 2023…











