La ruota della fortuna contro Affari Tuoi, Mediaset continua a correre contro il gioco dei pacchi: la frecciatina del Dottore

Gerry Scotti contro Stefano De Martino, la battaglia prosegue. La ruota della fortuna continua a macinare ascolti su Canale Cinque contro il dirimpettaio Affari Tuoi, che su Rai1 è partito con il freno a mano tirato a differenza del format di Mediaset, una macchina da guerra.

Per Gerry Scotti è stata una partenza furente contro il gioco dei pacchi, anche la serata di ieri, 9 settembre 2025, ha visto prevalere la trasmissione contro il format di De Martino, per la precisione il programma portato al successo da Mike Bongiorno ha interessato per la precisione 4.825.000 spettatori pari al 25.3% di share. Per Affari Tuoi numeri inferiori, si parla di 4.088.000 spettatori (21.5%). Una sfida che prosegue e che potrebbe rivelare altri colpi di scena nel passare della stagione, intanto però è Gerry Scotti ad esultare. Ma Pasquale Romano, il celebre Dottore di Affari Tuoi, nelle scorse ore ha lanciato un avvertimento ai rivali: “Dateci tempo” ha scritto in una enigmatica storia Instagram che in realtà è stata decifrata abilmente dai follower.

La ruota della fortuna contro Affari Tuoi, la battaglia prosegue

I fan di Affari Tuoi e Stefano De Martino ricorderanno che anche nella passata stagione tv, il celebre gioco dei pacchi partì in maniera diesel, fino ad arrivare a vette importantissime con il passare delle settimane, sfondando il muro dei cinque milioni di telespettatori.

In questi primi giorni, lo scontro continua a finire dalle parti Mediaset, per la gioia di Gerry Scotti e di tutto il Biscione di Cologno Monzese. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la sfida, intanto Affari Tuoi continua a correre e inseguire La ruota della fortuna. Vedremo se ci sarà una risposta netta nelle prossime settimane.