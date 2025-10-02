Stefano De Martino ironizza in punta di fioretto, Gerry Scotti replica; prosegue il dissing tra i due conduttori de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Prosegue il dissing televisivo più seguito del momento e, per certi versi, difficile da pronosticare riavvolgendo il nastro a qualche mese fa. I risultati non proprio al top di Mediaset, verso il finire della scorsa stagione tv, non erano certo un buon pulpito dal quale far partire frecciatine e stoccate. Ora, con il roboante successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, un moto d’orgoglio e rivalsa sembra aver alimentato un botta e risposta che ormai prosegue da settimane con i dirimpettai: Stefano De Martino e Affari Tuoi su Rai Uno.

Battute irriverenti, simpatiche frecciatine e allusioni alla diversa natura dei due programmi; proprio qualche ora fa vi abbiamo raccontato del nuovo capitolo targato Stefano De Martino che in una delle ultime puntate di Affari Tuoi ha scherzato sui ‘troppi laureati’ presenti in studio. “La partita di oggi è annullata”, ironizzava il conduttore campano e in pochi non hanno notato una possibile staffilata alla controparte: Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, e forse anche verso Pier Silvio Berlusconi che prima di tutti si era esposto mettendo in evidenza le differenze tra i due giochi televisivi.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna sottolinea: “Qui ci vuole bravura”, replica piccata dopo le parole di Stefano De Martino ad Affari Tuoi?

Ovviamente, poteva mai tardare la pungente replica del conduttore de La Ruota della Fortuna? Certo che no, ed ecco che nell’ultima puntata del game show condotto da Gerry Scotti, quest’ultimo si è messo in evidenza con un discorso che è sembrato un messaggio diretto a Stefano De Martino. “Noi non regaliamo soldi per niente…”, avrebbe esordito il conduttore Mediaset, come riporta BlogTivvu: “Li diamo a chi è dotato di bravura, anche a questi signori che hanno scelto di essere i nostri concorrenti di questa sera…”. Insomma, un chiaro riferimento alle abilità necessarie per emergere nel suo game show; parole che inevitabilmente rimandano a quanto detto settimane prima sempre da Gerry Scotti. “…Il mio gioco ha delle regole chiare, Affari Tuoi di Stefano De Martino non ha un meccanismo; apri un pacco e vedi dentro quanto hai vinto”.