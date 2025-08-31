Gerry Scotti si gode il successo de La Ruota della Fortuna e rifila una stoccata alla concorrente: “I trucchetti della Rai…”.

Da ‘La Ruota della Fortuna’ ad ‘A ruota libera’ è un attimo; Gerry Scotti è senza freni e soprattutto limpido non solo quando si tratta di parlare di sé e del suo percorso professionale, ma anche quando si tratta di dispensare possibili frecciatine o stoccate. Lo dimostra una recente intervista rilasciata per Il Messaggero – come riporta Bubino Blog – dove oltre a rivelare le sue sensazioni sul successo sensazionale del game show si è espresso anche su propositi per il futuro – al netto di attività escluse a priori – e non è mancato qualche riferimento ‘pungente’ alla Rai.

Non è certo il successo de La Ruota della Fortuna a rendere nota la grandezza di Gerry Scotti nel panorama televisivo italiano; è piuttosto da considerare l’ennesima punta di diamante di una carriera da incorniciare. Non a caso, la pensione è per l’amato conduttore ancora lontana: “Tra due anni vedremo”. Intanto, è certo di non essere per nulla intenzionato a spostare il baricentro professionale nel contesto politico: “Mai e poi mai” – avrebbe asserito Gerry Scotti – “A Pier Silvio ho detto di non farlo”.

Proseguendo nella sua intervista rilasciata a Il Messaggero – come riporta Bubino Blog – Gerry Scotti è tornato a parlare anche di Stefano De Martino sul quale già alcune settimane fa si era ampiamente espresso tra giudizi personali e qualche battuta. “Mi ha scritto per il compleanno e per farmi i complimenti per La Ruota della Fortuna” – ha spiegato il conduttore – “E’ in gamba, ha fatto un percorso importante ma non è l’erede di Pippo Baudo”.

Da Stefano De Martino, il discorso di Gerry Scotti si sposta poi sulla Rai e non manca qualche frecciatina: “Da tempo fanno una contro-programmazione più da tv commerciale che da servizio pubblico; con trucchetti e furbizie per arrotondare numeri e dire che le cose vanno bene”. Un pensiero netto quello del conduttore Mediaset che punta il dito ad un programma in particolare: “Contavano troppo sulla forza di Techetechetè… Che a me piace molto, per carità”.

