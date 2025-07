Gerry Scotti è tornato a punzecchiare Stefano De Martino in vista dello ‘scontro’ in tv tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Da una parte la storia della tv – ma anche una certezza per l’attualità – dall’altra un astro nascente che appare sempre più come volto consolidato: si rinnova il ‘dissing’ tra Gerry Scotti e Stefano De Martino con il primo che già nei giorni precedenti aveva rifilato qualche stoccata al giovane collega. Questa volta, come riporta BubinoBlog, il conduttore de La Ruota della Fortuna si è raccontato a Repubblica portando il focus non solo sul suo game show ma anche sul parallelismo con Affari Tuoi condotto da De Martino.

Grande soddisfazione per il successo riscontrato da La Ruota della Fortuna nella fascia oraria che da sempre è l’habitat naturale di Striscia la Notizia: “In assenza di tormentoni estivi, questo programma è il vero tormentone! Era il momento giusto, abbiamo lavorato tanto a questa sfida”. Parole di grande orgoglio quelle di Gerry Scotti che con il supporto di Antonio Ricci e degli autori è riuscito a sfornare l’ennesimo lingotto d’oro da buon Re Mida della televisione italiana. Non è mancata – come anticipato – anche una nuova frecciatina al dirimpettaio: Stefano De Martino, che dal prossimo 7 settembre tornerà in pista con Affari Tuoi e dunque per un possibile duello a colpi di share proprio con il conduttore campano.

Gerry Scotti ‘stronca’ Affari Tuoi e punge Stefano De Martino: “Essere fusti aiuta…”

“Soppesare gli ascolti di Affari Tuoi con Striscia la Notizia mi sembrava ingiusto”, ha spiegato Gerry Scotti a Repubblica – come riporta BubinoBlog – mettendo in evidenza quanto non si possa realmente fare un paragone tra due programmi che portano contenuti differenti e soprattutto dalla natura differente. Diverso invece sarà quando i due giochi di punta, La Ruota della Fortuna per Mediaset e Affari Tuoi per la Rai, arriveranno allo scontro diretto. “Ora gioco contro gioco”, e su Stefano De Martino arriva una nuova frase pungente: “Essere fusti aiuta; il mio gioco ha poche regole ma chiare, il suo è privo di meccanismo”.