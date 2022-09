Gerry Scotti, cambia richiamo della Scuderia a Tu sì que vales dopo la morte di Piero Sonaglia/ Web mormora…

Gerry Scotti, cambia il richiamo della Scuderia a Tu sì que vales 2022 dopo la morte di Piero Sonaglia: addio “Pierooo!”

Attesissimo in questa prima puntata di Tu sì que vales 2022 era il momento della Scuderia di Gerry Scotti. Non solo perché questo momento coincide con scene particolarmente divertenti ed esilaranti ma perché questa edizione è la prima senza Piero Sonaglia. Stiamo parlando dello storico assistente di studio in programmi di Maria De Filippi come Uomini e Donne, Amici e lo stesso Tu sì que vales morto pochi mesi fa all’età di 51 anni per un infarto.

È proprio lui che Gerry Scotti, nel corso delle precedenti edizioni, ha sempre chiamato al fine di lanciare l’ingresso in studio della sua Scuderia. Ma quel “Pieroooo!” urlato in studio da questa edizione non verrà più pronunciato, rimanendo solo un dolce e amaro ricordo nel cuore di tutti.

Scuderia Scotti senza il richiamo di Piero Sonaglia: il web “Non è la stessa cosa”

Gerry Scotti in questa edizione di Tu sì que vales ha infatti un nuovo modo per chiamare in studio la sua scuderia e lo ha svelato già nel corso della prima puntata: “Donne, è arrivata la scuderia!” Delirio in studio ma sul web tanti hanno notato il cambio nel richiamo ormai storico, commentandolo con tono amaro. “Questa cosa che Gerry non urla più : Pieroooooooo mi piangere il cuore”, ha scritto uno spettatore; “Quanto è brutto però non sentire più il “PIEROOOOO” di Gerry”, ha fatto notare un altro. Il ricordo di Piero Sonaglia, d’altronde, rimarrà vivo nel cuore di tutti.

Quanto è brutto però non sentire più il “PIEROOOOO” di Gerry🥺#Tusiquevales — Luca (@Luca91126252) September 17, 2022

Manca quel nome urlato da Jerry 😓 #TuSiQueVales — ema🙃 (@Ema_2303) September 17, 2022

Questa cosa che Gerry non urla più : Pieroooooooo mi piangere il cuore 😭 #tusiquevales pic.twitter.com/SqSTGFbmoV — Mela 🍎 (@MELANYAPPL) September 17, 2022

