Il figlio di Gerry Scotti è identico al papà ed è apparso pubblicamente in più occasioni. Le sue foto fanno spesso il giro del web.

Si chiama Edoardo ed è molto legato al suo papà, tanto che diverse volte i due sono apparsi insieme e uniti come non mai. Nonostante abbia deciso di non seguire le sue orme e di tenersi distante dal mondo dello spettacolo, ha comunque sempre supportato il presentatore nel corso della sua lunga carriera. D’altronde, se si guarda meglio la foto si possono notare gli stessi lineamenti del viso e lo stesso sguardo. Un rapporto solido, quello instaurato tra di loro, e che ha permesso in tutti questi anni al presentatore di farsi conoscere non solo come professionista, ma anche come un uomo che ha sempre messo al primo posto i legami familiari.

Chi è e cosa fa il figlio di Gerry Scotti

Edoardo Scotti è nato dal matrimonio che il presentatore ha avuto con Patrizia Grosso, con cui si è sposato nel 1991 ma da cui si è separato nel 2022. Dopo la loro rottura definitiva, Scotti si è in seguito legato sentimentalmente all’attuale compagna Gabriella Perino, che ha incontrato proprio perché i rispettivi figli erano compagni di classe e migliori amici. Il giovane Edoardo ha anche regalato a Gerry la gioia di diventare nonno della piccola Virginia, venuta al mondo dalla relazione di lui con la sua compagna. Molti fan si sono sempre domandati cosa faccia il figlio del conduttore Mediaset nella vita, e di lui si sa che ha voluto prendere le distanze dal lavoro del papà ma che ha comunque scelto di lavorare dietro le quinte del mondo televisivo. Ha infatti una grande passione per le telecamere e si occupa di produzione. Pare che per il momento non abbia alcuna intenzione di apparire dinnanzi al piccolo schermo.

