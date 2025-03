Gerry Scotti, una vita dedicata alla tv: “Per me non è un lavoro ma un divertimento”

Gerry Scotti è diventato lo ‘zio’ più amato di Italia nel corso degli anni. Grazie alla sua simpatia e il suo savoir faire, il celebre conduttore ha conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico televisivo. Da Passaparola a Io Canto, passando per Chi vuol essere milionario, Caduta Libera, Lo Show dei Record e La Ruota della Fortuna: sono davvero tanti i programmi che Gerry Scotti ha condotto nella sua lunga carriera.

“Per me questo lavoro è un divertimento”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo un po’ tutta la sua carriera. “Anni fa ho preteso che il mondo della tv iniziasse dalla mattina: infatti ora lo chiamano ‘orario Scotti’”, l’aneddoto rivelato dal celebre presentatore, che pochi mesi fa ha realizzato il sogno di una vita, con la co-conduzione del Festival di Sanremo.

Gerry Scotti, l’amore indissolubile per il figlio Edoardo: “E’ stato prezioso per me”

Se della vita professionale ogni dettaglio è ben noto, diverso è il discorso della sfera privata e personale. Gerry Scotti tiene molto alla sua privacy, ma non nasconde i suoi sentimenti per i suoi cari. In particolar modo nei confronti del figlio Edoardo, nato dal suo primo matrimonio.

“Mio figlio è stato molto importante per me”, ha confidato il conduttore, riconoscendo ad Edoardo il merito di averlo fatto maturare come uomo e come padre. “A volte i padri non sono all’altezza, mio figlio mi ha aiutato a capire cosa volesse dire essere padre per un figlio di 10, 11 anni. Questo ci unirà sempre”, ha detto il presentatore, parlando appunto del figlio avuto dall’ex moglie Patrizia Grosso.

