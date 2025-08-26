Il conduttore è felicemente legato alla compagna Gabriella Perino, con cui trascorre la sua quotidianità. Qui tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Uno dei conduttori più amati della tv italiana, Scotti è da decenni un acclamato volto Mediaset originario di Camporinaldi, provincia di Pavia. Quest’anno ha anche affiancato Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo e alle spalle ha una carriera degna di nota. Ha esordito come presentatore radiofonico per poi approdare in tv e dare vita a numerose esperienze televisive. Al momento è al timone de La Ruota della Fortuna, il gioco televisivo che sta ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico e che vede anche la preziosa collaborazione della showgirl Samira Lui.

Gerry Scotti e l’ex moglie: perché si sono lasciati

Il primo matrimonio del conduttore è avvenuto nel 1991, anno in cui ha sposato Patrizia Grosso, mamma di suo figlio Edoardo. La loro vita matrimoniale si è però conclusa e in quel periodo Gerry Scotti ha vissuto un periodo molto difficile, anche a causa della morte dei suoi genitori. “Quando avevo quarant’anni in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio” – ha raccontato lui in passato – “Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo“.

A mettere fine al suo matrimonio sarebbero stato gli impegni lavorativi e delle incomprensioni, che avrebbero portato entrambi alla scelte di prendere definitivamente due strade differenti. “Non andavamo più d’accordo” – ha confessato Gerry in un’intervista – “il lavoro mi assorbiva tantissimo“.

Chi è la compagna di Gerry Scotti

Il conduttore ha ritrovato la felicità nel 2011, quando ha iniziato una storia con Gabriella Perino. Su di lei non ci sono molte informazioni, dato che è sempre stata riservatissima sulla propria sfera personale. Non ci sono inoltre foto della coppia insieme, ma si sa che di professione fa l’architetta e che il loro incontro è avvenuto anni prima del matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia Grosso. Dopo la separazione, i due si sono visti nuovamente grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola. “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me” – ha raccontato lui – “io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce“.

Il presentatore è inoltre papà del figlio Edoardo, nato appunto dal suo precedente matrimonio. Il giovane ha studiato regia negli Stati Uniti e, dopo aver lavorato in Rai e su Sky, dal 2018 è regista di Mediaset. Tra l’altro è sposato con la giornalista Ginevra Piola, da cui ha avuto i due figli Virginia e Pietro, a cui Gerry è legatissimo.