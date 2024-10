Gerry Scotti, chi è l’ex moglie Patrizia Grosso: dalla loro storia è nato il figlio

Gerry Scotti, ospite oggi domenica 6 ottobre 2024 a Verissimo, in passato ha avuto una storia d’amore sbocciata in matrimonio con Patrizia Grosso, la donna che è poi diventata la madre di Edoardo Scotti, figlio del conduttore di Canale Cinque che in una vecchia intervista concessa al magazine Oggi ha rivelato di aver provato un dolore enorme, proseguito per molto tempo fino al momento in cui il conduttore ha poi ritrovato la felicità: “Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c’è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria, è nel mio dna, e che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni, non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo” le parole del presentatore che è riuscito poi a rifarsi una vita senza dimenticare le sofferenze vissute sulla sua pelle.

Amici 2024, Vybes fissa Isobel ballare, cala l'imbarazzo in studio/ La De Filippi “fulmina”

Gerry Scotti aveva svelato in una intervista a Vanity Fair di aver visto naufragare il suo matrimonio con Patrizia Grosso dopo che il lavoro lo aveva totalmente assorbito, intanto lei aveva iniziato un’altra storia con un altro uomo.

Gerry Scotti e la fine del suo matrimonio: “Mi vergognavo di aver distrutto la famiglia”

Il presentatore, sempre rievocando il suo matrimonio finito con l’ex moglie Patrizia Grosso, ha rivelato di essersi sentito in colpa anche con il figlio Edoardo: “Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia, ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio” ha raccontato Gerry Scotti in una intervista concessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Gerry Scotti, chi è: "La Rai mi ha tentato in passato"/ "Sanremo non è tra i miei sogni"

Gerry Scotti si è poi lasciato alle spalle il periodo buio, chiudendo con il passato e ripartendo con una nuova vita con l’attuale compagna di vita Gabriella Perino.