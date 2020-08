Gerry Scotti compie 64 anni/ Compleanno speciale prima del ritorno in tv

Gerry Scotti compie oggi, venerdì 7 agosto, 64 anni. Un compleanno speciale per il conduttore che festeggia con le persone più importanti della sua vita ovvero il figlio Edoardo e la compagna Gabriella Perino. Nonostante l’estate, il conduttore è già tornato a lavoro con l’inizio delle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales. In questo periodo, però, tutto è in vacanza e per Gerry Scotti è l’occasione giusta per brindare ai suoi 64 anni in totale relax. Un compleanno importante per il conduttore che ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro. Sono tanti i programmi di successo condotti da Scotti e che hanno contribuito a renderlo uno dei volti più popolari e amati della televisione italiana come “Passaparola”, “La Sai L’ultima?”, “Chi Vuol Essere Milionario?”, “Lo Show dei Record”, “Caduta Libera” e “The Wall”.

GERRY SCOTTI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON IL RITORNO IN TV

Oltre a festeggiare il suo 64esimo compleanno, Gerry Scotti si prepara anche a tornare in tv. A settembre, infatti, farà ancora parte della giuria di Tu sì que vales accanto a Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi, ma il conduttore tornerà a fare compagnia ai telespettatori anche con due dei suoi programmi più amati. A settembre, infatti, nella fascia preserale, tornerà il game show Caduta libera che andrà in onda da lunedì 7 settembre. Sempre a settembre, inoltre, dovrebbe tornare in onda anche con nuove puntate di Chi vuol essere milionario che resta uno dei game show più amati dal pubblico e che, trasmesso in prima serata, ha portato a casa ascolti importanti. La data ufficiale per il ritorno di Chi vuol essere milionario non è ancora stata annunciata, ma Gerry Scotti è pronto ad accompagnare i suoi concorrenti verso la conquista del milione di euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA