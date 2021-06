Gerry Scotti conduttore di Scene da un matrimonio?/ Dopo Davide Mengacci, Mediaset…

Se Silvia Toffanin potrebbe sbarcare nella domenica pomeriggio con un format tutto nuovo, Gerry Scotti potrebbe essere il padrone di casa del prime time della domenica occupando lo spazio che, fino a pochi mesi fa, era occupato da Barbara D’Urso con il suo Live – Non è la D’Urso. Secondo una clamorosa indiscrezione raccolta da Davide Maggio, infatti, Gerry Scotti potrebbe essere il conduttore di Scene da un matrimonio. Stando a quello che fa sapere Davide Maggio, infatti, Mediaset starebbe pensando di rispolverare Scene da un matrimonio, il famoso programma condotto da Davide Mengacci e trasmesso dal 1990 al 1996 per poi essere rispolverato nel 2012 e nel 2015 con il titolo Nuove scene da un matrimonio sempre con la conduzione di Davide Mengacci. Nella prossima stagione televesiva, il format potrebbe essere nuovamente attualizzato e trasmesso, ma stavolta, a raccontare le emozioni degli sposi potrebbe esserci Gerry Scotti.

Gerry Scotti racconterà le emozioni di Scene da un matrimonio?

Come fa sapere Davide Maggio, con la nuova edizione di Scene da un matrimonio, Gerry Scotti si butterebbe in un’avventura nuova girando l’Italia per incontrare gli sposi e le rispettive famiglie. Per il padre del game show che, da anni, fa compagnia ai telespettatori sia nella fascia preserale che in prima serata, sarebbe un’esperienza che potrebbe regalargli grandi emozioni. Da sempre, infatti, il pubblico apprezza l’emotività con cui Gerry Scotti si rapporta ai concorrenti dei suoi show. Emotività che, sicuramente, non mancherebbe nel racconto di bellissime storie d’amore. Da anni protagonista della televisione italiana, amato da grandi e bambini, Scotti sarà il nuovo narratore degli amori di Scene da un matrimonio?

