Gerry Scotti affonda Stefano De Martino a La Ruota della Fortuna?

Lunedì 14 luglio 2025 è andata in onda La Ruota della Fortuna sostituendo Paperissima Sprint, programma di Antonio Ricci slittato su Italia 1 nel primo pomeriggio alle ore 13.55. Ad ogni modo, Gerry Scotti ha già fatto parlare di sè dopo una bella frecciata a Stefano De Martino nella prima puntata del suo programma. O almeno così è sembrato a molti telespettatori. Ma andiamo con ordine.

I commenti sul web sono stati estremamente positivi dopo la messa in onda de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti ha colpito ancora con la sua simpatia e professionalità, ma una probabile stoccata a De Martino non è passata inosservata. Ad un certo punto della serata, infatti, il conduttore ha detto: “Perché noi i soldi non li regaliamo, qui sono loro che se li devono conquistare“. Una frase che secondo molti sarebbe riferita ad Affari Tuoi, programma rivale targato Rai.

Stefano De Martino, Affari tuoi continua a essere un successo

Stefano De Martino non ha di certo alcuna colpa se il game show di Affari Tuoi è (quasi) totalmente incentrato sulla fortuna. Eppure questo sembra un punto a sfavore per Gerry Scotti che durante la puntata ha sottolineato il punto di forza del suo programma, nel quale i concorrenti devono conquistare duramente la somma premio finale. In ogni caso, Affari Tuoi si è dimostrato un successone soprattutto da quando al timone c’è l’ex ballerino di Amici, trionfando con il 32% di share e superando i sette milioni di spettatori. Che ci sia sotto un pizzico di invidia?