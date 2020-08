Gerry Scotti è Harry Styles/ Video, App ReFace lo trasforma nell’ex One Direction

È difficile immaginare qualcosa di più lontano tra Gerry Scotti e Harry Styles, sul web però un simpatico video è diventato virale. Continua ad essere tra le più scaricate l’applicazione ReFace che permette di sostituire all’interno di un video famoso il volto di un amico o di un altro personaggio famoso. Qualcuno ha così lanciato Gerry Scotti nei panni dell’ex leader degli One Direction. Il videoclip scelto è quello di “Watermelon Sugar” che ha spopolato quest’anno raggiungendo in due mesi ben 81 milioni di visualizzazioni. La tecnologia ai giorni nostri permette anche questo dunque, riuscendo a creare qualcosa che fino a una decina di anni fa richiedeva ore e ore di lavoro senza poi ottenere lo stesso lavoro.

Gerry Scotti diventa Harry Styles, ma qualcuno ha paura

Con un click Gerry Scotti diventa Harry Styles, ma sono molti quelli che guardando il video diventato virale sul web hanno provato anche una strana preoccupazione. Questo perché ci si chiede dove finiscano le nostre foto e questi bizzarri video una volta creati online. L’app ReFace rimane però tra le più affidabili, anche perché viene garantito l’utilizzo delle informazioni solo ed esclusivamente per la procedura in questione. Le immagini rimangono nei server per un massimo di 24 ore per poi essere cancellati, un po’ come accade per le storie di Instagram. Nonostante questo però l’invito alla prudenza non è mai troppo, quindi sarebbe meglio evitare di creare dei video che possano mettere in imbarazzo le persone.

Video, Gerry come Harry

GERRY SCOTTI MATCHATO AD HARRY STYLES COSA HO CREATO pic.twitter.com/DvzBfMAIYR — 𝑴𝒊𝒓𝒊𝒂𝒎 𝑷𝒂𝒛𝒛𝒆𝒔𝒌𝒂 𝒗𝒔 𝒕𝒆𝒔𝒊 (@lnclt_dulac) August 10, 2020





