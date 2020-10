Gerry Scotti diventa nonno/ “Mio figlio Edoardo e sua moglie aspettano una bambina!”

Il conduttore Gerry Scotti ha scelto il rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5, Verissimo, per annunciare un evento gioioso che presto lo vedrà protagonista: diventerà nonno! Per farlo ha deciso di usare come di consueto la simpatia che lo contraddistingue asserendo nel salotto di Silvia Toffanin: “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno”. Alla trasmissione Mediaset l’amato conduttore nonché giudice di Tu si que vales ha spiegato qual è stato il momento il cui il figlio Edoardo ha deciso, insieme alla moglie, di allargare la famiglia: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”. Zio Gerry, come viene affettuosamente chiamato dai suoi più fedeli telespettatori, ha spiegato alla collega come Edoardo gli abbia comunicato la dolce novella: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio”, ha rivelato Scotti.

GERRY SCOTTI DIVENTA NONNO: L’ANNUNCIO A VERISSIMO

Dopo aver scoperto che presto diventerà nonno, Gerry Scotti non ha trattenuto la naturale felicità verso un momento importante della vita di suo figlio Edoardo e della moglie, però non ha nascosto di avere un “cruccio”: “Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”, ha scherzato nello studio di Verissimo dove ha confidato l’arrivo di una nipotina: “Sarà una femminuccia”. Sul ‘toto-nome’ però non si pronuncia ed anzi preferisce restarne fuori, al punto da dichiarare: “Faranno loro”. Adesso per il conduttore è il momento di fantasticare e immaginarsi nel ruolo di nonno ma in merito Gerry pare proprio non avere dubbi: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”, ha commentato. Edoardo, come anticipato dal padre, è anche lui figlio unico ed è nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, sua moglie dal 1991 al 2009. Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Edoardo proprio grazie alla trasmissione condotta da papà Gerry, Lo show dei record, in cui il giovane partecipava in qualità di inviato speciale.



