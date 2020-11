Gerry Scotti/ Dopo il Covid: “Mi fermo per qualche mese, a dicembre divento nonno”

Gerry Scotti, lo scorso 16 novembre, ha annunciato sui social di essere tornato a casa dopo due settimane in ospedale per colpa del Coronavirus. Il conduttore di Canale 5 ha concesso una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a cui racconta la difficile esperienza. Gerry è convinto di essersi contagiato in famiglia, garantendo che sui set dei programmi che conduce i controlli sono sempre strati molto rigidi: “Mia moglie Gabrielle, asintomatica, era andata a trovare dei parenti poi risultati positivi. Quindi ci siamo isolati e divisi: lei a casa, io al piano di sotto, ma non è bastato”. Infatti dopo poco sono arrivati i sintomi: “La stanchezza, la perdita di olfatto e gusto e quell’infido 37,5 di febbre, legato all’assenza di fiato”. Inizialmente Gerry ha deciso di restare a casa per non affollare i Pronto soccorso ma quando ha capito che la situazione non migliorava si è fatto ricoverare: “Mi hanno detto “Gerry il suo è un Signor Covid”, ho iniziato cortisone antibiotici”.

GERRY SCOTTI: GUARITO DAL COVID, PER ORA NON TORNO IN TV

Gerry Scotti smentisce le voci che lo dicevano in terapia intensiva: è sempre stato vigile e cosciente ma ha dovuto indossare il casco per la ventilazione, un’esperienza “molto provante psicologicamente”. Durante la lunga degenza Gerry ha goduto della compagnia “a distanza” di un collega, anche lui ricoverato per Covid: “Comunicavo con Carlo Conti che era pure lui in ospedale. Ci scrivevamo ogni giorno. Sembravano i vecchietti del Muppet Show”. Da questa difficile esperienza Gerry Scotti ha imparato a gustarsi i piccoli piacere della vita: “Vorrei tanto fare una passeggiata a piedi, in bici. Uscire e ricominciare un po’ a viaggiare sono i miei desideri più grandi”. Adesso che è guarito, ma ancora a riposo, il conduttore ha rivelato a Tv sorrisi e canzoni che non tornerà presto al lavoro, ma si prenderà due o tre mesi di pausa: “A metà dicembre nascerà la figlia di Edoardo. Il regalo di natale che dà un senso a tutto”, ha detto Gerry. Il futuro nonno non esclude che la nipotina potrebbe chiamarsi proprio Virginia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA