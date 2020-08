Gerry Scotti dopo l’incidente a Tu si que vales/ “Piede rotto. Mi è andata bene ma..”

Solo pochi giorni fa, Belen Rodriguez postata una storia su Instagram, durante le registrazioni delle nuove puntata di Tu si que vales, mostrando Gerry Scotti con una gamba ingessata e costretto a muoversi con le stampelle. Oggi il conduttore, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, svela che si è procurato una frattura al metatarso del piede e al legamento, tecnicamente chiamata ‘la frattura del ballerino’ camminando su una superficie liscia mentre stava registrando Tu Si Que Vales. “Mi è andata bene, solitamente quel tipo di caduta fa rompere anche il gomito, la spalla e il femore”, racconta Scotti. È stato perciò costretto a tenere il tutore per 25 giorni e svela di averlo tolto solo di recente.

Gerry Scotti torna con Caduta Libera e Chi vuol essere milionario: le novità

“Adesso quando vedrò cadere un concorrente nella botola so cosa rischia…”, ironizza ancora Gerry Scotti nel corso dell’intervista durante la quale racconta anche delle nuove registrazioni di Tu si que vales oltre che del rapporto con i suoi colleghi. “Siamo sempre più affiatati, – svela il conduttore che tuttavia aggiunge – è molto faticoso registrare anche per il caldo ma stiamo facendo delle puntate bellissimo”. Il conduttore si prepara a tornare con i suoi grandi e amati classici, come Caduta Libera e Chi Vuol Essere Milionario, in merito al primo ha annunciato il ritorno del pubblico in studio: “50 persone al posto delle 150, sono poche ma fanno molto casino”. Per Chi Vuol Essere Milionario invece Mediaset ha deciso di rimontare lo studio a Cologno Monzese: “Per me sarà come tornare a casa. Saranno 8 le puntate e le registreremo il giorno prima”, confessa Scotti.



