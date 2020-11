Gerry Scotti è stato in terapia intensiva per covid/ Come sta oggi? Sta migliorando

Gerry Scotti, positivo al covid, sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva negli scorsi giorni a causa di alcune difficoltà respiratorie. La situazione sarebbe, fortunatamente, migliorata, facendo così rientrare il conduttore in reparto. A riportare la notizia è il portale TPI il quale scrive: “Ricoverato in un ospedale milanese da circa dieci giorni per il Covid, il popolare conduttore Mediaset è stato alcuni giorni in terapia intensiva per difficoltà respiratorie. Nelle ultime ore la sua situazione è andata per fortuna migliorando ed è stato trasferito in un altro reparto“. A comunicare la positivià al covid era stato lo stesso Scotti con una foto e un brevissimo post su Instagram. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“, scriveva il conduttore lo scorso 26 ottobre.

GERRY SCOTTI, LA LOTTA CONTRO IL COVID

Gerry Scotti non molla ed è pronto a tornare nelle case degli italiani con il suo inconfondibile sorriso. Dopo aver annunciato sui social la positività al virus, il conduttore, ai microfoni del Corriere della Sera, aveva esortato tutti a stare attenti incoraggiando tutte le persone positive a non mollare e a combattere contro il covid. “Comunque non mollo. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso”, ha detto negli scorsi giorni al Corriere della Sera. Scotti non è il solo personaggio televisivo ad essere stato contagiato. Nelle ultime settimane, sono risultati positivi Carlo Conti e Iva Zanicchi. Il conduttore toscano, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa, ma è ancora in isolamento mentre la Zanicchi è ancora in ospedale.



