Il conduttore è uno dei volti più amati di Mediaset, tornato recentemente in onda con La Ruota della Fortuna, tutto ciò che si deve sapere su di lui

Gerry Scotti oggi ha 68 anni ed è uno dei volti che ha fatto senza ombra di dubbio la storia della televisione italiana. Ha una lunga carriera alle spalle e nessuna intenzione di fermarsi, proprio qualche giorno fa è tornato in onda con una rivisitazione dello storico programma La Ruota della Fortuna, ottenendo ascolti davvero strepitosi.

Dall’ex moglie all’attuale compagna, fino al valore del suo patrimonio: tutto quello che si deve sapere sul famoso conduttore. Scotti trascorre gran parte del suo tempo in onda con uno dei suoi programmi, ma cosa fa lontano dalle telecamere? Dove vive? Quanti figli ha?

Dove vive Gerry Scotti, chi è il figlio, a quanto ammonta il suo patrimonio

Gerry Scotti è stato sposato con la moglie del suo unico figlio Edoardo, Patrizia Grosso, la relazione con lei è durata dal 1991 al 2009, si è poi conclusa. Nel 2011 il conduttore Mediaset ha incontrato nuovamente l’amore al fianco di Gabriella Perino, architetto lontana dal mondo dello spettacolo, con cui vive tutt’oggi.

Il famoso conduttore vive a Milano in un meraviglioso appartamento, una casa davvero enorme e molto elegante. Un loft che si trova nel centro storico della capitale lombarda, tra Sant’Ambrogio e Carrobio, lo stile è minimalista e chic e l’arredamento, così come la ristrutturazione, sono stati seguiti proprio dalla compagna che è appunto architetto.

Questa non è l’unica casa di Gerry Scotti, che possiede altri tre appartamenti a Milano e un villino ad Alassio. Secondo una stima che si trova online, pare che negli anni il conduttore – tra proprietà immobiliari e ricavati dal suo lavoro – abbia costruito un patrimonio dal valore di all’incirca 40 milioni di euro, una stima che chiaramente non è ufficiale e non ha alcuna conferma da parte del diretto interessato. Oltre alle varie conduzioni, infatti, Scotti ha diverse partecipazioni societarie oltre che gli introiti pubblicitari.

Gerry Scotti è nonno di due nipoti, Virginia e Pietro, figli di Edoardo, il conduttore è innamoratissimo di questi due bambini e capita spesso che condivida tenere immagini in loro compagnia, chiaramente mai mostrando il loro volto. Oltre a essere un affermato personaggio televisivo, Scotti ha anche un secondo lavoro, attività che non tutti conoscono.

Ebbene Gerry Scotti ha deciso di differenziare la sua professione e dedicarsi anche a quella che è una sua grande passione, produrre vini. Il conduttore ha una sua linea dal nome “Nato in una vigna”, che è un omaggio alla sua nascita, poiché – come ha più volte raccontato – la madre l’ha partorito proprio in una vigna. I vini di Gerry Scotti sono in collaborazione con le Cantine Giorgi, che si trovano nell’Oltrepò Pavese, e ha una selezione molto ambia di etichette che raccontano questo bellissimo territorio.

Il conduttore è molto entusiasta di questa sua attività lontano dalle telecamere, un impegno che è molto diverso da ciò che è abituato a fare ma che lo appassiona davvero tanto.