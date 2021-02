Gerry Scotti, fa il nonno con Virginia/ “Il nome? Un regalo. Appena posso me la godo”

Da zio a nonno Gerry è un attimo. Lo sa bene Gerry Scotti che lo scorso 15 dicembre 2020 ha visto nascere la nipotina Virginia, figlia di Edoardo Scotti e Ginevra Piola. Qualche giorno fa il conduttore di Canale 5 ha postato su Instagram una foto in cui spinge la carrozzina della nipote al parco: “È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…”, ha scritto Gerry. La piccola di casa Scotti è stata chiamata proprio come il nonno: “Il mio nome ogni volta è una sorpresa, per tutti sono Gerry ma mi chiamo Virginio, un nome che declinato al femminile è molto più gradevole e bello. Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. È stato davvero un regalo”, ha confessato al Corriere della Sera. Gerry Scotti sa di essere apprensivo e consapevole e con l’arrivo di Virginia ha dimostrato di saper anche essere discreto: “Mi rendo disponibile se serve qualcosa, a chiamata. Insomma sanno che il nonno c’è”.

Gerry Scotti si dedica alla nipotina Virginia prima di tornare in tv

Gerry Scotti, appena può, raggiunge il figlio e la nuora durante i loro giri al parco Sempione per stare un po’ con loro, complice la mascherina in pochi lo riconoscono. Al Corriere della Sera il conduttore ha confessato di aver provato un certo timore davanti alla nipotina i primi giorni: “Avevo una paura terribile a tenerla in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato. Ora vedo che – sarà per le mie forme morbide – Virginia si addormenta volentieri in braccio. Appena posso me la spupazzo e me la godo”. Sul fronte lavorativo, Gerry Scotti è quotidianamente in tv con le repliche di “Caduta libera”, che riscuotono comunque un grande successo. L’8 marzo tornerà in onda con Striscia la notizia prima con Francesca Manzini poi con Michelle Hunziker. “A giugno il mio contratto scade, vediamo come vanno le cose…”, ha concluso Gerry Scotti nella sua intervista al Corriere della Sera.



