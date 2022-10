Gerry Scotti ferito a Tu si que vales/ Ma è scherzo a Sabrina Ferilli: choc e paura…

Gerry Scotti e lo scherzo a Sabrina Ferilli a Tu si que vales

Paura a Tu sì que vales per Gerry Scotti durante la performance di un mago. Ma è durata poco per i telespettatori, il tempo di capire che era uno scherzo per Sabrina Ferilli. “Fingi di esserti fatto male”, ha suggerito il mago a Gerry Scotti, mentre l’attrice era bendata e non ascoltava nulla. Per una volta, dunque, è stato il conduttore a vestire i panni dell’attore per metter paura all’amica.

La prova prevedeva di schiacciare un sacchetto nel quale potrebbe essere nascosto un chiodo. Dunque, il rischio era quello di ferirsi gravemente ad una mano. Tutto facile per Maria De Filippi, che ha schiacciato la sua busta senza problemi. Così pure, almeno inizialmente per Gerry Scotti, che però quando è arrivato il momento della verità ha dovuto fingere appunto di farsi malissimo.

La furia di Sabrina Ferilli: “Sono giochi del ca*zo”

“Che hai fatto?”, ha chiesto Maria De Filippi, trattenendo le risate e cercando di restare seria. Nel frattempo, i collaboratori di studio si fiondavano con degli stracci per la mano insanguinata, mentre altri dicevano di aver chiamato un’ambulanza. Invece Teo Mammuccari provava a farla sentire in colpa. “Mi sento morire. Stavate cazzeggiando”, ha rincarato la dose Gerry Scotti.

“Sono giochi del caz*o, non vanno fatti. Questa è sempre idea sua di fare cose spericolate”, la risposta di Sabrina Ferilli, che s’è le presa con Maria De Filippi. “Avete chiamato qualcuno? M’ha bucato”, urlava nel frattempo Gerry Scotti. Ma Sabrina Ferilli se l’è presa con Maria De Filippi: “Mi sa che tu ti droghi prima di fare lo spettacolo”. Lo ha fatto anche dopo aver scoperto che era tutto uno scherzo a Tu si que vales: “Tu sei mezza matta, la gente non sa chi sei”.

