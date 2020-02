Gerry Scotti/ Francesca Manzini e la Hunziker sono le sue donne! (C’è Posta per te)

Chi non ama il zio d’Italia? Sicuramente in pochi e questa sera sarà per i suoi fan che Gerry Scotti tornerà in tv anche in prime time come ospite dell’amica Maria De Filippi a C’è Posta per Te insieme ai giudici e colleghi di Tu Si Que Vales, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Chi segue la rete ammiraglia Mediaset sa bene che questo non sarà il suo unico impegno visto che Gerry Scotti fino a qualche giorno fa ha gestito il preserale della rete prima di lasciare il posto a Paolo Bonolis per un po’ di meritato riposo prima del prossimo impegno. Il conduttore Gerry Scotti in questo momento è impegnato con il programma di Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario ma presto lo sarà anche con la conduzione del TG satirico che va in onda su Canale 5, Striscia la Notizia. Secondo le ultime novità sembra che proprio il conduttore tornerà al timone del tg a partire dall’inizio di marzo e, in aprticolare, tra il 2 e il 7 marzo, sarà al fianco della personalità comica e televisiva di Francesca Manzini e poi ancora con Michelle Hunziker.

GERRY SCOTTI TORNA AL TIMONE DI STRISCIA LA NOTIZIA CON LE “SUE DONNE”

Saranno loro le donne di Gerry Scotti nella prossima primavera ma, prima di sbarcare al tg satirico, il conduttore avrà ancora da vivere una serie di emozioni insieme al suo pubblico tenendo le redini di Chi Vuol Essere Milionario. Proprio una vicenda relativa al programma ha portato Gerry al centro di un po’ di polemiche. Il concorrente di Chi Vuol Essere Milionario Alessandro qualche settimana fa nel rispondere a una domanda del programma ha fatto notare al conduttore che le risposte presenti erano tutte sbagliate. In quel momento in studio è scattato un momento di imbarazzo generale. Ma il concorrente non si è fatto intimidere e si è spinto fino in fondo bachettando gli autori del programma di Canale 5. Alessandro è diventato un eroe nei social media che hanno apprezzato che non si sia fatto intimidire e abbia espresso con fermezza il suo parere. Oggetto però di critica è stato il comportamento di Gerry Scotti che, secondo i social media, avrebbe peccato di eccessiva diffidenza verso un concorrente tra i più preparati nella storia di Chi Vuol Essere Milionario.

