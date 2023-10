Gerry Scotti, frecciatina a Fabio Fazio dopo l’esordio di Che tempo che fa?/ “Su una rete sola…”

Gerry Scotti e Fabio Fazio, rivalità o semplice competizione televisiva?

L’esposizione social per i personaggi del mondo dello spettacolo è come un amo per i più fantasiosi; basta poco per dare sfogo a teorie e retroscena partendo anche da una frase monosillabica. Potrebbe appunto essere descritta così l’ultima vicenda che chiama in causa Gerry Scotti e Fabio Fazio. Stando a quanto riportato da Novella 2000, il primo avrebbe espresso un parere su Instagram prontamente interpretato da una parte della rete come una presunta frecciatina nei confronti del collega.

Fiorello, battuta su Fabio Fazio ad Aspettando Viva Rai2/ "Canone Rai più basso? Forse perché è andato via…"

Ricostruendo la vicenda, bisogna partire dall’esordio vincente di Che tempo che fa sul Nove. Il programma ha riscosso un clamoroso successo, pari a circa il 10% di share. Visti i tanti mesi di preparazione, il ritorno del programma che fino a qualche mese fa soggiornava in Rai deve avere riempito di soddisfazione gli addetti ai lavori. Sorte simile per Caduta Libera – I Migliori, se non per questioni legate all’esordio data la sua natura più che consolidata nei palinsesti Mediaset.

VISTI DA SINISTRA/ M5s vs. Pd, il voto in Rai svela l'accordo Conte-Meloni

Gerry Scotti, il commento su Instagram che ha alimentato le teorie del web

La scorsa domenica, Caduta Libera – I Migliori ha giocato una partita alla pari con l’esordio di Che tempo che fa sul Nove. Il programma di Gerry Scotti è stato il secondo programma più visto della serata, proprio dietro la “creatura” di Fabio Fazio. Il traguardo – come riporta il portale – è stato celebrato sui social dal profilo ufficiale di Edmundo Conti, tv content supervisor appartenente al gruppo Endemol Shine Italy. “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera – I Migliori: il secondo programma più visto della serata, nella serata più competitiva della settimana, Evviva!”

Gerry Scotti: "Ero timido e non volevo fare tv"/ "Non condurrò Sanremo ma ho incontrato Amadeus"

Il post su Instagram di Edmundo Conti che celebra il successo di Caduta Libera – I Migliori è stato commentato anche da Gerry Scotti. Poche parole ma quanto basta per alimentare teorie – piuttosto fantasiose – riferite ad una presunta frecciatina nei confronti di Fabio Fazio al timone di Che tempo che fa sul Nove. “Pensa, su una rete sola…”, questo quanto scritto dal conduttore; un riferimento che potrebbe esserci ma che non è che non può essere considerato a priori come una stoccata nei confronti del collega.











© RIPRODUZIONE RISERVATA