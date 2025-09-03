Gerry Scotti reagisce sui social alla vittoria de La ruota della fortuna contro Affari tuoi di Stefano De Martino.

Il ritorno di Stefano De Martino di Affari tuoi non ha scalfito il successo di Gerry Scotti e de La ruota della fortuna. Dopo aver dominato la scena televisiva per tutta l’estate, canale 5 ha vinto anche la prima sfida televisiva con Raiuno grazie alla Ruota della Fortuna che ha portato a casa una vittoria clamorosa. Un successo che ha spiazzato tutti a causa del dominio dello show di Raiuno nella scorsa stagione televisiva che non ha lasciato scampo a Striscia la Notizia.

Aurora Maniscalco/ Il papà “Impossibile si sia suicidata, si indaghi bene per scoprire cosa sia successo”

Dell’imminente sfida con Stefano De Martino e Affari tuoi aveva parlato Gerry Scotti in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero svelando anche lo scambio di battute con il conduttore napoletano: «Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati. Poco fa, il 7 agosto, mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro”. La frase che gli dico ora è questa: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto (ride, nda)”».

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone allargano di nuovo la famiglia?/ La coppia di Uomini e Donne spiazza

La reazione di Gerry Scotti dopo la vittoria de La ruota della fortuna

Le parole di Gerry Scotti sono state profetiche visto che a vincere la prima e attesissima sfida televisiva è stato proprio il conduttore de La ruota della fortuna che, dopo aver scoperto i dati d’ascolto, ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da una didascalia che sembra rivolta proprio a Stefano De Martino e ad Affari tuoi.

“Eh già…”, scrive Gerry citando i famosi versi di Vasco Rossi. Poche parole che accompagnano la foto della sua ombra. La prima a commentare è stata Samira Lui che, con la sua bellezza e la sua ironia, è una protagonista indiscussa dello show. Questa sera, la sfida ritorna: vincerà ancora Gerry Scotti o Stefano De Martino riuscirà a rimontare?

Ascolti Tv 2 settembre 2025: vittoria storica di Gerry Scotti contro De Martino/ Perché Affari tuoi ha perso