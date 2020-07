Gerry Scotti, gamba rotta a Tu si que vales/ Cos’è successo? Belen mostra tutto ma…

Cos’è accaduto a Gerry Scotti? La domanda parte spontanea dopo aver visto alcune immagini mostrate da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram. Proprio in queste ore sono in atto le registrazioni della nuova puntata di Tu si que vales e proprio la Rodriguez ci ha regalato delle immagini del backstage. Tra un momento in camerino e uno prima di entrare in scena, ecco apparire Gerry Scotti con stampelle alla mano. Quello che inizialmente sembra essere uno scherzo si rivela invece realtà: Gerry, infatti, porta un vistoso tutore alla gamba che potrebbe nascondere il gesso. Il conduttore infatti si tiene alle stampelle per poter camminare. Nel video Belen gli chiede un saluto e Gerry non nega una battuta: “In gamba eh!” scherza il conduttore, facendo ridere tutti i presenti.

Gerry Scotti con le stampelle a Tu si que vales: perché?

Non è chiaro cosa sia accaduto al conduttore e giudice di Tu si que vales. Infatti, oltre alla battuta fatta a Belen, non viene svelato altro sull’incidente. Gerry però mantiene la sua solita allegria, tant’è che è pronto a scherzare con la showgirl argentina sull’accaduto. Probabile che l’incidente sia abbastanza recente. Intanto, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Scotti si è espresso sulla nuova stagione di Caduta Libera, chiaramente condizionata dalle norme imposte dalla pandemia di Covid-19: “Anche se è straniante per noi che facciamo spettacolo avere meno pubblico in studio, qualche sacrificio si può e si deve fare. Ci sono nuove regole da rispettare, ma l’uomo è un animale che si sa adattare a ogni situazione“.



