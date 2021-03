Gerry Scotti/ “Ho fatto fatica a superare il fallimento del mio matrimonio”

Gerry Scotti, da lunedì 29 marzo al timone di “Striscia la notizia” con Michelle Hunziker, si è raccontato in un’intervista concessa al settimanale “Intimità”. Il simpatico conduttore di casa Mediaset ha parlato ancora una volta della separazione con l’ex moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991. I due si sono separati nel 2002 e hanno divorziato nel 2009. Genitori di Edoardo, nato nel 1992, Gerry e l’ex moglie Patrizia sono da poco diventati nonni di Virginia. Sulle pagine del settimanale, Gerry Scotti ha ammesso che la fine del suo primo matrimonio è stato uno dei momenti più difficili della sua vita: “Ho fatto fatica a superare il fallimento del mio matrimonio. Quando uno crede profondamente nella famiglia e va male, poi fatica ad alzare la mano e a dire bis”. Qualche anno fa, a La Stampa, Scotti aveva confessato: “Mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia… ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”.

Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino

Da anni Gerry Scotti è legato a Gabriella Perino, conosciuta a scuola del figlio, e madre di uno dei compagni di scuola di quest’ultimo. I due si conoscevano prima di iniziare una relazione anche se avevano scambiato solo poche parole. L’amicizia tra i loro due figli – avuti da relazioni precedenti – ha reso più facile la loro frequentazione. Nonostante Gerry e Gabriella siano ormai legati da oltre 15 anni, al momento non sembrano intenzionati a fare il grande passo: “Rispetto al matrimonio abbiamo delle posizioni molto diverse. Lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per il momento non ne stiamo parlando”, ha detto il conduttore sulle pagine di “Intimità”. Non è da escludere che un giorno decidano di sposarsi: “Però ci arriverò a chiederlo. Con questa serenità ci arriverò”, ha concluso Scotti.

