Martedì 2 settembre è tornato in onda Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino che ha ottenuto risultati strepitosi nell’access prime time di Rai 1. E proprio mentre il programma – così come il suo conduttore – erano in vacanza, su Mediaset è tornato La Ruota della Fortuna, un appuntamento condotto da Gerry Scotti che ha conquistato il pubblico di Canale Cinque. Lo storico volto dell’azienda del Biscione ha raccontato un aneddoto che riguarda lui e l’ex marito di Belen Rodriguez.

Qualche settimana fa Scotti aveva lanciato qualche frecciatina al programma Affari Tuoi, paragonandolo più a una “riffa” che “si avvicina alla ludopatia” che a un quiz game vero e proprio. A distanza di giorni è tornato a parlare di Stefano De Martino e ha raccontato cosa si sarebbero detti dietro le quinte.

Gerry Scotti e Stefano De Martino, cosa è accaduto tra i due conduttori

Gerry Scotti in un’intervista a Il Messaggero è tornato a parlare di Stefano De Martino, dei suoi risultati e del paragone che è stato fatto nelle ultime settimane a Pippo Baudo. Dopo la morte dello storico conduttore, c’è chi ha detto che lo show man napoletano sarebbe il suo erede, ma secondo il volto Mediaset questa cosa non sarebbe corretta.

Scotti ha prima detto di aver sentito De Martino, che gli avrebbe fatto gli auguri di compleanno e poi si sarebbe complimentato per i risultati de La Ruota della Fortuna: “(…) Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno… Ciao maestro”. Gerry Scotti ha poi ironizzato anche lui sui risultati, per poi rispondere a chi paragona lo show man partenopeo a Pippo Baudo.

Secondo lui anche De Martino non sarebbe d’accordo con questo paragone, Gerry Scotti ha spiegato che l’ex marito di Belen ha una storia completamente diversa, ha fatto un percorso che mai nessun ex ballerino sarebbe riuscito a fare, finendo a fare il conduttore: “(…) Chi faceva il ballerino, poi diventava al massimo coreografo, lui è riuscito a imporsi in altri contesti in maniera personale. Però eredi di Pippo non ce ne sono. E poi lui è più bello“.

Anche Stefano De Martino ha risposto a questo paragone, spiegando di esserne lusingato, ma sottolineando come la cosa non sia possibile, perché per lui è assurdo che venga paragonato al leggendario Pippo Baudo. Affari Tuoi e La ruota della fortuna adesso torneranno a essere concorrenti e dopo risultati strepitosi per il game show di Gerry Scotti, bisognerà vedere con il ritorno di De Martino chi la spunterà tra i due nella lotta agli ascolti.

Le frecciate tra i due concorrenti – seppur ironiche – sembra che non siano mancate, ora a parlare saranno i numeri.