Gerry Scotti/ Il legame con Maria Amelia Monti “forse ci vedrete da vecchi assieme”

Gerry Scotti è uno dei pilastri della tv italiana, ma sembra proprio che i social non gli piacciano. Dopo essere sbarcato su Instagram diverso tempo fa, il conduttore ha deciso di lasciare orfano il proprio profilo e di non pubblicare più nulla già da un anno a questa parte. Sarà forse per i molteplici impegni fra tv e radio, anche se in questo periodo è tutto in standby. Con Tu sì que vales tornerà il prossimo autunno, ha rivelato a Radio Deejay: in questo periodo sono già al lavoro per realizzare la nuova edizione. “Io e Michelle facciamo fino all’8 di giugno”, ha detto invece riguardo a Striscia la Notizia, “a fine stagione. Non so se qualcosa cambierà, ma per ora è così”. In ballo anche Caduta Libera, il quiz show che lo rivedrà sul piccolo schermo italiano: “Doveva arrivare alla fine della messa in onda di Bonolis, quindi dovevamo ricominciare proprio a metà di maggio. Però in questa situazione, lo studio con tutto il pubblico non potrebbe esserci”. Scotti non esclude comunque che il programma possa andare in onda con i soli concorrenti, visto che fra una botola e l’altra c’è una distanza che supera i 2 metri. Punto interrogativo invece sulle repliche di Finalmente Soli, la sitcom che con successo lo ha unito a Maria Amelia Monti. “Una delle cose che ho amato di più fare nella mia vita“, ha sottolineato il presentatore, rivelando però che il problema di un reboot è legato ai costi. “Ci sono buone possibilità che ci vedrete da vecchi assieme”, ha concluso poi.

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della tv

Fan e colleghi non possono che parlare bene di Gerry Scotti, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il conduttore ha collaborato negli anni con tantissimi colleghi, fra cui Rudy Zerbi. “Fare da 10 anni un programma insieme è un onore“, ha detto a Bill Board Italia, “E’ un uomo generoso, ti dà i trucchi del mestiere. E poi c’è la parte più bella, noi anche quando non siamo in televisione scherziamo nello stesso modo. A volte ci sentiamo al telefono solo per dirci Ciao, forse perché ci manchiamo. A me lui manca molto”. Anche il rapporto fra Scotti e Michelle Hunziker va a gonfie vele, come dimostra la guida di entrambi di Striscia la Notizia. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, potremo rivedere Gerry Scotti e la sua partner insieme anche in occasione della replica di Paperissima, in prima serata su Canale 5. Le risate non mancano mai in loro compagnia, anche se negli ultimi giorni zio Gerry ha fatto discutere per via di quanto detto su Ilary Blasi durante la rubrica Fatti e Rifatti di Striscia. “Labbra e seno non hanno convinto il nostro sofisticato computer”, ha detto Scotti a fine test, “controlliamo: beh, le labbra sembrano lievitate. Il lavoro è un riempitivo, il botulino anche”.



