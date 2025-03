Volo dalle scale per Gerry Scotti, che a Striscia la Notizia ha spaventato il pubblico da casa dopo essersi ruzzolato sulle scale. “E allora signori, buona sera” ha salutato il conduttore, che poi deve aver messo male un piede nel scendere le scale ed è cascato dal primo all’ultimo gradino, fino a terminare sul banco di Striscia, la celebre scrivania davanti ai conduttori. In studio, Michelle Hunziker, è corsa da lui per accertarsi che stesse bene e dopo aver ricevuto risposta affermativa, è tornata a ridere su quanto accaduto. Lo stesso Gerry Scotti sui social ci ha scherzato, spiegando: “Volevo fare un ingresso trionfale”. Ma cosa c’è di vero in quanto successo?

Sembra molto probabile che si sia trattato di una gag organizzata per la puntata di lunedì 24 marzo, tanto che prima di “cadere”, lo stesso conduttore ha spiegato a Michelle di volere un’entrata scenografica, tanto che la Hunziker gli ha consigliato di stare attento al ginocchio. E lui ha replicato: “Stare attento al ginocchio? Non dire certe cose che poi porta sfiga, voglio fare un ingresso alla grande”. Non è chiaro neppure se durante la “caduta” fosse proprio Gerry Scotti oppure uno stunt-man: il conduttore, in quei pochi istanti sulle scale, non si è mai visto in volto.

Gerry Scotti, la caduta per le scale scatena i social: “Siparietto cringe”

La caduta per le scale di Gerry Scotti a Striscia la Notizia ha scatenato il web che non ha perso tempo per definire il siparietto come “cringe”. “Ormai siete finiti in un baratro cringe senza fondo” ha commentato un utente su X. Un altro ancora ha scritto: “Ma a Mediaset sono convinti di farci crede che sia caduto davvero?” ha commentato un altro. “Montaggio che neanche il peggior tiktoker” ha scritto un altro utente sotto il video di Striscia la Notizia. “Come vi siete ridotti”, scrive ancora un altro account. Insomma, il siparietto non sembra essere stato apprezzato proprio da nessuno.