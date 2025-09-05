Continuano le frecciate tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, rispettivamente conduttori de La Ruota della Fortuna e di Affari Tuoi.

Mediaset vs Rai: una lotta che continua anche in questa stagione televisiva. Canale 5 ha messo da parte la programmazione di Striscia la Notizia e Paperissima Sprint e ha fatto la giusta mossa per averla vinta sul game show Affari Tuoi, condotto anche quest’anno da Stefano De Martino. Il conduttore napoletano ha conquistato tutti durante la scorsa stagione televisiva, e Pier Silvio Berlusconi ha perciò deciso di giocarsi la carta vincente di Gerry Scotti, al timone del programma La Ruota della Fortuna che vede anche la partecipazione della showgirl – ex volto Rai – Samira Lui.

A tal proposito, tra De Martino e Scotti ci sono state una serie di “frecciate”. Dopo la vittoria contro De Martino durante la prima puntata di Affari Tuoi, Gerry ha postato una foto su Instagram e ha scritto come didascalia “Eh già…”.

Chi ha vinto la prima sfida tra Rai e Mediaset

La Ruota della Fortuna ha avuto la meglio su Affari Tuoi, e questa è stata una grande novità, dato che lo scorso anno era proprio De Martino a trionfare sulla programmazione Mediaset. In realtà si è trattato solo del primo giorno, ma il segnale è sicuramente stato molto forte. A guardare il quiz di Gerry Scotti sono infatti stati quattro milioni di telespettatori, mentre incollati alla tv per rivedere Affari Tuoi ce n’erano di meno. E’ quindi stato dato il via a un vero e proprio duello: una sfida molto accesa, quella iniziata in questa stagione televisiva, e che forse aggiungerà un po’ di “pepe” alla programmazione pre-serale di entrambi i palinsesti.

Quando De Martino è tornato nello studio di Affari Tuoi – dopo la pausa estiva – ha subito ribadito che non vuole essere affatto considerato l’erede di Pippo Baudo, come qualcuno aveva fatto notare sul web. Per lui sarebbe assurdo essere oggetto di una simile associazione, anche perché rivela il compianto conduttore un vero pilastro della televisione italiana. Intanto si parla sul web del restyling dello studio del game show, che ad alcuni non è piaciuto per la presenza di colori scuri, che ricordano l’ambiente del programma I Soliti Ignoti, condotto all’epoca da Amadeus.

Cosa è successo tra De Martino e Gerry Scotti

Pare che stiano continuando le frecciate tra i due, e un indizio lo si ha stavolta avuto con un post Instagram pubblicato dallo stesso Scotti. Dopo la “vittoria” de La Ruota della Fortuna, che si è scontrata con Affari Tuoi, il conduttore ha postato una foto che ritrae la sua ombra e ha scritto “Eh già”, come per ricordare il celebre brano di Vasco Rossi che recita: “Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità”.