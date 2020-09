Gerry Scotti lascia Mediaset?/ “Dalla Rai, per convincermi, dovrebbero offrirmi…”

Gerry Scotti lascia Mediaset? Il conduttore, re indiscusso dei game show, parla del proprio futuro lavorativo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 3 settembre. Con un anno di contratto con Mediaset ancora tra le mani, Gerry Scotti che tornerà presto in onda su canale 5 con la nuova edizione di Caduta libera, non esclude nulla dal proprio futuro. “A Mediaset sono stati bravi a farmi questa gabbia dorata, con un contratto che ogni due o tre anni si auto-rinnova. Scade l’anno prossimo. Dalla Rai, per convincermi, dovrebbero propormi una “cosona”: il problema è che lì per ragioni politiche i dirigenti cambiano ogni tre mesi e una “cosona” ha bisogno di tempo per decantare e realizzarsi”, ha spiegato al settimanale Oggi.

GERRY SCOTTI: FUTURO ANCORA A MEDIASET?

Volto storico di canale 5, Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati dal pubblico. Oltre ad essere da anni il titolare della fascia preserale di canale 5 che divide con Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro, Scotti è tornato in onda anche in prima serata con Chi vuol essere milionario portando a casa ascolti importanti. Dal 12 settembre, inoltre, sarà ancora un giudice di Tu sì que vales accanto a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari. Il futuro di Gerry Scotti, dunque, sarà ancora a Mediaset? “Coi miei dirigenti di Cologno vado d’accordo e bisticcio, ma c’è un grande vantaggio: sono gli stessi da 30 anni”, ha spiegato alla rivista diretta da Umberto Brindani.



