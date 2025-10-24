Gerry Scotti è diventato nuovamente nonno: è nata Olivia, terza figlia di Edoardo Scotti e Ginevra Piola.

Momento magico per Gerry Scotti sia dal punto di vista professionale che personale. Il conduttore che ha trascorso tutta l’estate a lavoro conquistando il pubblico con La ruota della fortuna che continua a portare a casa ascolti importanti vincendo la sfida quotidiana contro Affari tuoi di Stefano De Martino, ha vissuto nelle scorse ore un momento magico nella sua vita privata. Gerry Scotti è papà di Edoardo, suo unico figlio con cui ha avuto anche la possibilità di dividere il luogo di lavoro.

Edoardo Scotti che, però, diversamente dal padre ha scelto di lavorare dietro le quinte, ha fatto a papà Gerry i tre regali più belli rendendolo nonno per ben tre volte. Dopo Virginia, nata nel 2020, e Pietro, venuto al mondo nel 2023, Gerry Scotti è diventato nonno di Olivia.

Gerry Scotti annuncia la nascita della nipotina Olivia

Ad annunciare la nascita della nipotina Olivia è stato lo stesso Gerry Scotti durante la partecipazione al Festival dello Spettacolo. Il conduttore ha raccontato che, dovendo partecipare al Festival, non è riuscito ad andare in ospedale per vedere la sua terza nipotina.

Scotti ha poi svelato che sarebbe andato subito in ospedale per il primo incontro con la nipotina al termine dell’incontro. Una grande emozione personale per Scotti che, pur essendo impegnato con il lavoro, appena può, si ritaglia del tempo per trascorrere delle giornate con i suoi nipotini amando stare con loro e fare il nonno. Insomma, per Scotti, è un periodo davvero magico.