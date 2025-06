Gerry Scotti diventerà di nuovo anno: l'annuncio del figlio Edoardo Scotti e la moglie Ginevra Piola

Gerry Scotti di nuovo nonno. Edoardo Scotti, l’unico figlio del conduttore, aspetta il suo terzo figlio insieme alla moglie Ginevra Piola. Gerry, infatti, ha già due nipotini: Virginia, di 4 anni, e Pietro, 2 anni. A dare la notizia è stata la stessa futura mamma tris, Ginevra, che ha annunciato la gravidanza con una dolce foto pubblicata su Instagram. Al che, il post ha rapidamente fatto il giro del web, attirando grande attenzione. Di fronte all’improvvisa ondata di visibilità, Ginevra ha poi deciso di rendere privato il suo profilo, scegliendo di condividere questo momento speciale solo con i suoi follower.

Anche se Gerry non si è ancora pronunciato pubblicamente sulla notizia, si tratta senza dubbio di un regalo meraviglioso per lui. In passato, il conduttore aveva più volte espresso la sua gioia nell’essere nonno, raccontando quanto fosse felice di vedere Virginia crescere insieme a un fratellino, soprattutto considerando che sia lui che suo figlio Edoardo sono figli unici. Ospite a Verissimo, aveva addirittura confidato il desiderio di avere altri nipotini, magari una coppia di gemelli. Ebbene, Edoardo e Ginevra lo hanno accontentato con l’arrivo di un terzo nipote, anche se il sesso del bebè resta per ora un mistero.

Gerry Scotti nonno tris: il dolce annuncio del figlio Edoardo

Edoardo Scotti, l’unico figlio di Gerry Scotti, è nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, alla quale è stato legato dal 1991 al 2009. La fine della loro unione fu, come raccontò a Verissimo, un momento molto difficile per lui, cresciuto con l’esempio di una famiglia profondamente unita. “Quando mi sono separato, e poi divorziato, provavo vergogna per aver messo fine alla storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e lasciare la casa in cui era nato e viveva mio figlio“, ha spiegato.

Col tempo, però, il rapporto con Edoardo è diventato ancora più solido e profondo. Un legame che ha trovato poi nuova linfa nella nascita della sua prima nipotina, chiamata Virginia in onore del nonno, il cui nome all’anagrafe è infatti Virginio. Insomma, un omaggio che lo ha profondamente emozionato e che oggi, con l’arrivo del terzo nipote, assume un valore ancora più grande.