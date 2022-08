Gerry Scotti piange a Caduta Libera ricordando Samanta Chiodini/ Video: “Era una donna meravigliosa”

Gerry Scotti piange e ricorda l’autrice TV Samanta Chiodini a Caduta Libera

Dopo una lunga pausa, oggi 29 agosto 2022 Caduta Libera è ufficialmente tornato ad occupare il preserale di Canale 5 prendendo il posto di Avanti un altro. Gerry Scotti ha allora salutato il suo affezionato pubblico, felice di ritrovarlo dopo mesi in TV, ma ha approfittato del momento per fare un saluto speciale, toccante e sicuramente doloroso. Con le lacrime agli occhi e un’evidente emozione, il conduttore ha salutato Samanta Chiodini, l’autrice TV morta a febbraio di quest’anno dopo una battaglia contro il tumore al seno.

Ricordandola in studio con una grande immagine, Gerry Scotti non è riuscito a trattenere le lacrime pronunciando il suo ultimo saluto alla collega: “Ad accompagnarci nelle 11 edizioni di questo programma c’è stata una ragazza meravigliosa, una donna abile, un’autrice intelligentissima, una mamma che purtroppo non c’è più” le parole del conduttore.

Chi era Samanta Chiodini

Samanta Chiodini era un’autrice TV che ha lavorato sia per Mediaset che per la Rai. Morta a 48 anni, la donna combatteva contro un tumore al seno. In un podcast scritto per Storie Libere in collaborazione con la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro in cui ha raccontato storie di altre donne in lotta contro il tumore al seno diceva, “Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore Tv. E ho avuto un tumore al seno. […] Con il seno siamo figlie, madri, amanti e proprio per questo è il cancro più femminile. Non solo per l’incidenza – colpisce una donna su 9 – ma anche perché uno dei significati di seno è anima”.

Un commosso Gerry Scotti ricorda Samanta Chiodini, storica autrice del programma per 10 edizioni, scomparsa lo scorso febbraio ❤️#CadutaLibera pic.twitter.com/HveJbFx02A — Sτεʃλno (@ilGerrino92) August 29, 2022













